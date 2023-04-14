- На 67% выросли продажи новых авто в Казахстане за год 14:29 81
- Работникам "Казфосфата" пообещали повысить зарплату после стачки 14:15 118
- Знание казахского языка станет обязательным для госслужащих в РК 14:07 129
- Как будут управлять активами Нацфонда до 2030 года, сообщили в Нацбанке 13:34 218
- Проверка магазинов в Астане: алкоголь несовершеннолетним продали в 7 из 22 13:27 254
- Осуждённые напали на контролёров колонии в Усть-Каменогорске 13:10 326
- Когда стадион ФК "Актобе" будет готов к проведению матчей 12:56 291
- Пятилетняя казахстанка восхитила TikTok безупречным английским 12:48 427
- Курортный край без дорог и воды: сельчане записали обращение к президенту РК 12:44 274
- В КМГ сообщили, что не смогут устроить бастующих нефтяников в "Озенмунайгаз" 12:40 297
- В Актобе ребёнок погиб после падения в открытый колодец 12:36 385
- Petrosun завышал цены на сжиженный газ в Алматы — АЗРК 12:23 292
- Толпа подростков с особой жестокостью избила сверстника в Атырау 12:12 502
- Семилетнюю дочь бывшего казахстанского боевика вернули на родину из Сирии — КНБ 12:11 449
- 50 тысяч грантов дополнительно выделят колледжам в Казахстане 11:53 292
- Карагандинские ветераны получат по 1,5 млн тенге ко Дню Победы 11:38 358
- Картографическая выставка, посвящённая истории Казахстана, открылась в Европарламенте 11:36 288
- В Астане объяснили, почему выкопали посаженное президентом Азербайджана дерево 11:20 457
- Полуголый малыш сбежал из детского сада в Караганде 10:55 426
- В Косшы земельный участок за 120 млн тенге вернули государству — прокуратура 10:40 658
- 50 млрд тенге выделят из Нацфонда на строительство магистрального водовода "Астрахань — Мангышлак" 10:26 375
- Опасно для жизни: камнепад произошёл на Медеу 10:19 358
- АСП в Казахстане получают более 450 тысяч граждан 10:11 345
- Инвалидам отказывали в бесплатных гарантированных услугах в Мангистау — прокуроры 09:54 504
- В Алматы начали химобработку деревьев от вредителей 09:37 389
- Сотрудники соцучреждения обворовывали инвалидов и пенсионеров в области Улытау 09:34 388
- Программу поддержки среднего бизнеса хотят разработать в правительстве 09:22 373
- В Казахстане ужесточат регулирование ставок по микрокредитам 09:16 393
- Договор с оператором платных парковок Астаны проверит правительство 09:03 506
- В КХЛ сделали заявление о долгах "Барыса" 08:53 555
- Умерла создательница мини-юбки и цветных колготок Мэри Куант 08:44 443
- В Караганде в районе дач сбросили канализационные нечистоты 07:56 408
- "Выпукло-вогнутым путем": костанайцы жалуются на состояние тротуаров 07:19 586
- В Шымкенте педагог с открытой формой туберкулеза вела уроки в школе 06:34 523
- В Астане жители многоэтажек враждуют с детскими садами из-за игровых площадок 05:00 505
- Два казахстанца попали в топ-50 лучших боксеров мира 03:41 1685
- "КазТрансГаз Аймак" оштрафовали на 232 млн тенге в Кызылординской области 02:17 663
- Маулен Ашимбаев встретился в Москве с казахстанскими студентами 01:36 530
- Казахстанская индейка может исчезнуть с прилавков 00:45 893
- Полиция Туркестанской области назвала фейком информацию о митинге на АЗС 13.04.2023 553
- В громком деле об убийстве ресторатора в Уральске поставили точку 13.04.2023 667
- Копилка сборной Казахстана на чемпионате Азии по борьбе пополнилась "золотом" 13.04.2023 639
- Особо крупную партию трамадола изъяли в Жамбылской области 13.04.2023 738
- Детей спасли от падения из окна в Темиртау 13.04.2023 641
- Хоккейный клуб "Номад" стал победителем чемпионата Казахстана 13.04.2023 781
- Школьники из Алматы стали победителями конкурса NASA 13.04.2023 1933
- Тимур Турлов стал отцом в шестой раз 13.04.2023 866
- Пожар на территории аэропорта Астаны потушили 13.04.2023 777
- Схрон оружия и боеприпасов обнаружили в пригороде Семея 13.04.2023 659
- Обновлён реестр платёжных систем и значимых поставщиков платёжных услуг в Казахстане 13.04.2023 643
- Подростка убили в Алматинской области, под подозрением 17-летний парень 13.04.2023 753
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 652
- Досаев предложил способ борьбы с наркозакладчиками в Алматы 13.04.2023 738
- Пациентку с врождённой деформацией ног успешно прооперировали в Астане 13.04.2023 679
- В Минэнерго прокомментировали прекращение перевалки казахстанской нефти на КТК 13.04.2023 813
- Крупный ресторан сносят в Алматы 13.04.2023 785
- Суд в Гааге обязал Россию выплатить 5 млрд долларов "Нафтогазу" 13.04.2023 818
- В школу с 5 лет: В Караганде объяснили новые правила приёма в первый класс 13.04.2023 756
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 905
- Более 4 миллиардов тенге выплатили казахстанские предприятия за эконарушения 13.04.2023 802
- Елена Рыбакина сообщила, какой подарок ей сделал президент Казахстана 13.04.2023 1002
- "Бывают дни, когда хочется бросить теннис" - Рыбакина сделала признание 13.04.2023 1067
- До 12 млн тонн в год хотят увеличить мощность Шымкентского НПЗ 13.04.2023 798
- Актауский морской порт получит статус международного 13.04.2023 661
- Водитель без прав наездил штрафов на 4 млн тенге в ЗКО 13.04.2023 806
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 707
- В России вынесли приговор "казанскому стрелку" 13.04.2023 804
- Совместно бороться с пытками будут прокуроры и Уполномоченный по правам человека 13.04.2023 834
- С кем сыграет Елена Рыбакина в Астане на Кубке Билли Джин Кинг 13.04.2023 1041
- Искусственный интеллект применят в Алматы для регулирования дорожного движения 13.04.2023 814
- Доходы гостиничного бизнеса выросли в Казахстане до 183 млрд тенге 13.04.2023 722
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 729
- Пожизненные выплаты будут получать казахстанские медалисты 13.04.2023 675
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 757
- Пик паводков в СКО прогнозируют на 18-21 апреля 13.04.2023 656
- Принц Гарри приедет на коронацию отца без Меган 13.04.2023 678
- 13 женщин обвинили Жерара Депардье в домогательствах 13.04.2023 879
- Алматинский адвокат сообщил о первом выигранном в КС уголовном деле 13.04.2023 880
- На КТК остановили перевалку казахстанской нефти 13.04.2023 771
- В Астане мошенник сдавал квартиру, которую сам же арендовал 13.04.2023 819
В Косшы земельный участок за 120 млн тенге вернули государству — прокуратура
Прокуроры города Косшы выявили грубые нарушения со стороны местных исполнительных органов при предоставлении земель для коммерческих целей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинсокй области.
"Распоряжением акима Косшынского сельского округа в августе 2016 года товариществу с ограниченной ответственностью предоставлено право временного возмездного землепользования на земельный участок площадью 3,2778 гектара. На основании данного распоряжения между ТОО и отделом земельных отношений Целиноградского района заключен договор о временном возмездном землепользовании на земельный участок", — говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве отмечают, что сроки аренды неоднократно продлевались. Однако с 2016 года предприятием не совершено не одного действия, направленного на использование земельного участка по целевому назначению. Однако по документам ТОО якобы планировало построить жилой комплекс.
Также уточняется, что земельный участок, кадастровой стоимостью в 65 миллионов тенге, расположен в центре города Косшы и имеет высокую инвестиционную привлекательность. Так, в 2021 году ТОО продало право его аренды другому юридическому лицу за 120 миллионов тенге. Однако надзорным органом установлено, что земельный участок предоставлен в нарушение норм статьи 48 Земельного кодекса РК, а именно без проведения торгов.
По представлению прокуратуры департаментом по управлению земельными ресурсами Акмолинской области внесён иск о признании договоров аренды недействительными.
Решением Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области исковые требования департамента удовлетворены в полном объёме с возвратом земли государству, говорится в сообщении.
По сведениям акимата города Косшы на данном земельном участке планируют строительство школы, в рамках проекта "Комфортная школа".
-
Trend news
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 901
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 700
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 749
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 1342
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 1168
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 1275
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 1184
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 1219
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 1079
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 1138
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 1447
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 1206
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 1448
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 1393
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 1170
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 1202
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 1390
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 1801
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 1151
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 1083
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 10251
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 1338
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 1435
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 1298
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 1833
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 1698
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 2627
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 1944
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 1895
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5067
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3053
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 1402
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 1660
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 1400
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 1256
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 6234
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 1253
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 1316
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 1658
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 1599
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2197
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 1342
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 1595
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 1577
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 2377
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 7889
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 9571
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1974
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 1630
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 1755
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 1662
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 3776
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 1534
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 1749
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 2292
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 1807
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1751
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1726
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 26962
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2800
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1882
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2026
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 1580
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 2392
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 13704
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 19771
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2395
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2012
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15745
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2582
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 2218
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 13302
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1814
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 2316
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1961
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 2276
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 2109
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2758
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 2038
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3865
-
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 648
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 726
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 929
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 1392
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 1057
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 890
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 1159
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 1847
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 1212
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 1182
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 1203
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 1258
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 1217
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 1083
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 1255
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 1223
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 1158
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 1188
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 1319
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 1109
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 1551
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 1337
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 1306
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 1709
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 1480
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 1182
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 1327
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 1356
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 1369
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 1494
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 1635
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 1649
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 1710
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 1674
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 1592
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 1495
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 1805
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 1550
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 1573
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 1397
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 1723
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1831
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 1874
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 1647
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 1465
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1970
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 1668
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 1506
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 1734
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 3620
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 2078
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 1708
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1814
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1928
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1716
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1843
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1938
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1968
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1850
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1695
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1944
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1999
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2156
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 2415
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2063
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2116
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 2270
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3119
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1933
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 2286
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 2395
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2601
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 2366
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 3252
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3154
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2887
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2815
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 3078
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 3291
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2796