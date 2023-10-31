В Косшы осудили двух чиновников за присвоение 190 миллионов тенге

В Акмолинской области суд рассмотрел дело о присвоении бюджетных средств руководителем отдела строительства Целиноградского района и главой филиала РГП "Енбек Аршалы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу регионального суда.

В суде пояснили, что они вступили в сговор с директором ТОО, и, пользуясь служебными полномочиями, растратили 190 миллионов тенге бюджетных денег. В частности, чиновники подписали акты выполненных работ и перечислили деньги из бюджета по проекту строительства объектов электроснабжения в городе Косшы. В итоге деньги в особо крупном размере были присвоены, а работы так и остались не выполненными.

В суде ни руководитель отдела строительства, ни глава филиала РГП "Енбек Аршалы" свою вину не признали, тогда как директор частного предприятия признал вину частично.

"Вина подсудимых подтверждена договорами о государственных закупках, заключениями экспертиз, проектно-сметной документацией, бухгалтерскими документами. Приговором суда руководителю отдела строительства назначено 7 лет, главе филиала РГП "Енбек Аршалы" 8 лет лишения свободы", — рассказали в суде.

Предпринимателю назначили 7 лет лишения свободы условно. Суд учёл его активную помощь в раскрытии преступления и частичное возмещение ущерба.

С осуждённых в солидарном порядке взыскан причинённый материальный ущерб в доход государства.