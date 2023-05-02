В концерне Toyota признали фальсификацию результатов краш-тестов

Фото: Toyota

Сразу несколько моделей отправляли на испытания в доработанном виде для улучшения оценок.

Компания Daihatsu, полностью принадлежащая Toyota с 2016 года, а вслед за ней и председатель совета директоров концерна Акио Тойода официально признали, что результаты краш-тестов четырёх моделей были сфальсифицированы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kolesa.kz.

На сегодняшний день реализовано около 88 тысяч потенциально опасных автомобилей. Ведётся внутреннее расследование.

В Daihatsu заявили, что руководство компании узнало о манипуляциях с результатами краш-тестов от информатора в апреле 2023 года. Проверка выявила, что фальсификация затронула Toyota Agya и Yaris Ativ, Perodua Axia и ещё одну модель, название которой не уточняется. Все они разработаны компанией Daihatsu для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Испытания также проводились специалистами этой фирмы.

По официальным данным, для тестов автомобили комплектовали доработанными дверными панелями, уменьшавшими риск травм для пассажиров при срабатывании боковых подушек безопасности. Серийные машины при этом оснащают другими дверными картами, которые при аварии могут ранить людей острыми осколками.

Поставки потенциально опасных авто на данный момент остановлены. Руководство Daihatsu намерено провести повторные испытания. Не исключено, что по их итогам уже проданные машины будут отозваны для замены комплектующих.

Акио Тойода в официальном заявлении принёс извинения покупателям, заявив, что производитель не будет мириться с предательством интересов клиентов. Результаты внутреннего расследования обнародуют, как только оно завершится.