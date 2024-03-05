В компании Meta извинились за сбой в работе Facebook и Instagram

Официальный представитель Meta Энди Стоун сообщил об устранении масштабного сбоя в Facebook и Instagram, передает BaigeNews.kz.

Вечером 5 марта пользователи Facebook и Instagram, принадлежащей компании Meta, испытывали трудности с доступом к этим социальным сетям.

Официальный представитель Meta сообщил, что компания осведомлена о техническом сбое и работает над его устранением.

"Сегодня из-за технической проблемы у людей возникли трудности с доступом к некоторым нашим сервисам. Мы решили проблему как можно быстрее для всех, кто пострадал, и приносим извинения за любые неудобства", — написал позже Энди Стоун на своей странице в соцсети Х (Twitter).

Глобальный сбой длился больше часа.

Владелец соцсети X Илон Маск решил пошутить над сложившейся ситуацией.

"Если вы читаете этот пост, значит, наши серверы работают", — говорится в публикации Илона Маска в X.

Шутливое высказывание не осталось незамеченным со стороны главы компании Meta Марка Цукерберга.

"Это потому, что я впустил их", — ответил он Илону Маску.

В Красном море перебиты кабели связи меду Европой, Азией и Африкой, на которые приходилось 25 процентов подводного трафика в регионе. Об этом заявил базирующийся в Гонконге оператор связи HGC Global Communications Limited, сообщило издание Lenta.ru.