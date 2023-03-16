В Комитете госдоходов прокомментировали ведение реестра лиц, финансируемых из иностранных источников

Недоумение у казахстанцев вызвала новость о том, что Комитет госдоходов будет вести реестр лиц, финансируемых из иностранных источников. В ведомстве объяснились, передаёт BaigeNews.kz.

"С 2018 года Налоговым кодексом введено требование о предоставлении отчётности в органы государственных доходов лицами, которые получили деньги или иное имущество от иностранных государств, иностранцев, международных и иностранных организаций. Сведения предоставляются лицами, деятельность которых направлена на оказание юридической помощи, изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов и т.д. (п.п. 1, п. 1, ст.29 Налогового кодекса)", - пояснили в КГД.

В 2022 году внесли поправки в статью 29 Налогового кодекса, согласно которым Комитет государственных доходов публикует на своём интернет-ресурсе реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников.