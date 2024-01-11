В колониях РК установлено 40 тысяч видеокамер

МВД завершило работу по внедрению сплошного видеонаблюдения в колониях страны, а также во всех отделах полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В служебных кабинетах, коридорах и лестничных маршах, а также по периметру зданий полиции установлено порядка 29 тысяч видеокамер, а в 78 пенитенциарных учреждениях – почти 40 тысяч видеокамер, изображения с которых выведены в центры оперативного управления, ситуационный центр КУИС и органы прокуратуры.

С помощью интеллектуальной системы в пенитенциарных учреждениях предотвращено три попытки побега заключенных, 23 суицида, не допущено перерастание девяти конфликтных ситуаций в групповые драки и массовые беспорядки. В шесть раз выросло число выявленных нарушений режима содержания.

Всего 2023 году выявлено более 15 тысяч нарушений.

Наблюдается восьмикратное сокращение досудебных расследований за незаконные действия сотрудников в отношении осужденных.

Система видеонаблюдения является инструментом защиты конституционных прав граждан и обеспечения правомерности действий сотрудников, подчеркивают в МВД.