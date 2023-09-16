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В колонии ВКО осуждённые нанесли себе травмы

Сегодня, 05:02
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BaigeNews.kz Сегодня, 05:02
Сегодня, 05:02
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Фото: BaigeNews.kz

В колонии в Шемонаихинском районе ВКО осуждённые нанесли себе травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

"14 сентября в учреждении 18 двое осуждённых нанесли себе телесные повреждения. В ходе разбирательства осуждённые пояснили, что совершили это в связи с тем, что они недовольны режимом содержания, требуя предоставить им свободное передвижение, просмотр телепередач и не запирать двери камеры", - сообщили в ДУИС ВКО 

Осуждённым оказана первая медицинская помощь без госпитализации. ДУИС назначил служебное расследование.

В учреждение также прибыли представители прокуратуры и провели приём осуждённых по личным вопросам.

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