В колонии ВКО осуждённые нанесли себе травмы
Сегодня, 05:02
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Сегодня, 05:02Сегодня, 05:02
114Фото: BaigeNews.kz
В колонии в Шемонаихинском районе ВКО осуждённые нанесли себе травмы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
"14 сентября в учреждении 18 двое осуждённых нанесли себе телесные повреждения. В ходе разбирательства осуждённые пояснили, что совершили это в связи с тем, что они недовольны режимом содержания, требуя предоставить им свободное передвижение, просмотр телепередач и не запирать двери камеры", - сообщили в ДУИС ВКО
Осуждённым оказана первая медицинская помощь без госпитализации. ДУИС назначил служебное расследование.
В учреждение также прибыли представители прокуратуры и провели приём осуждённых по личным вопросам.
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