В Книге рекордов Гиннеса усомнились в возрасте старейшей в мире собаки

Книга рекордов Гиннесса приостановила действие звания старейшей собаки в истории, которое принадлежало португальскому псу, умершему в прошлом году. Издание сообщило, что перепроверит информацию о четвероногом долгожителе после того, как некоторые ветеринары усомнились в его возрасте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

31-летний сторожевой пёс Боби жил на ферме в деревне Конкейруш в Португалии со своим владельцем Леонелем Костой. В феврале прошлого года он был объявлен старейшей из ныне живущих собак в мире. Говорят, что Боби родился 11 мая 1992 года. Он умер в октябре прошлого года.

"Пока продолжается наш обзор, мы решили временно приостановить оба рекорда в категории "Старейшая собака из ныне живущих и когда-либо существовавших", - сообщили Associated Press в Книге рекордов Гиннесса по электронной почте во вторник.

Боби относится к португальской породе Рафейру ду Алентежу. Некоторые ветеринары и другие специалисты ставят под сомнение возраст собаки, утверждая, что средняя продолжительность жизни собак этой породы — от 10 до 14 лет.

Хозяин Боби защитил титул своего питомца, заявив, что Книга рекордов Гиннесса потратила год на проверку заявления о рекорде. Он сказал, что не заработал денег на этом рекорде и не слышал от издания о последних обвинениях.