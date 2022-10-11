В КНБ рассказали о спецоперации по вскрытию "обнальной криптоплощадки"

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Комитетом национальной безопасности впервые проведена спецоперация по вскрытию и нейтрализации так называемой обнальной криптоплощадки, используемой наркогруппировками для отмывания криминальных средств, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на сайт КНБ РК.

По данным ведомства, операция началась в январе с ликвидации крупной подпольной лаборатории, снабжавшей психотропными веществами "наркорынки" Казахстана, Узбекистана и России. Из незаконного оборота была изъята рекордная партия наркотиков – 188 килограммов мефедрона.

"Дальнейшие меры спецслужбы были направлены на установление схем отмывания и вывода преступного капитала за пределы Казахстана. Сложность заключалась в том, что денежные переводы в основном осуществлялись в криптовалюте, не имеющей достаточной прозрачности в финансовом обращении. КНБ удалось установить все звенья преступной цепочки и выйти на криптообменник, причастный к обналичиванию "биткойнов". Через эту структуру деньги выдавались в различных обменных пунктах Алматы через вовлеченных работников", - говорится в сообщении КНБ.

Итогом стало задержание организатора преступной схемы и его пособников.

В доход государства обращено 68 миллионов тенге в криптовалюте, полученных преступными группами от наркодеятельности.