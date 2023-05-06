В КНБ объяснили скопление транспорта на границе РК с Узбекистаном и Кыргызстаном

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В пунктах пропуска на казахстанско-узбекском и казахстанско-кыргызском участках границы отмечается скопление людей и транспорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Как пояснили в ведомстве, причиной стало увеличения пассажиропотока из-за майских праздников.

"Пункты пропуска на государственной границе Республики Казахстан, с учётом праздничных и выходных дней, работают в штатном режиме, дополнительно усилены сотрудниками пограничной службы.Интенсивность пропуска в пределах значений, соответствующих праздничным дням", — пояснили в КНБ.

В пограничной службе просят казахстанцев учесть эту информацию при планированиимеждународных поездок.