В КМГ рассказали об итогах переговоров с участниками незаконной забастовки "Westoil Software"

Заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Нурсеит Союнов, обратился с видеообращением к участникам незаконной забастовки ТОО "West Oil Software", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

В своем обращении он отметил, что рабочие в процессе переговоров потребовали принять их в КМГ, распространить на них единую систему оплаты труда, принятую в нацкомпании, и обновить технику их предприятия.

С последним требованием бастующих в КМГ согласились, техника будет обновлена в течение трёх лет в соответствии с разработанной программой. Однако, по словам Союнова, требования о переводе коллектива "West Oil Software" в штат "КазМунайГаз" и переходе на единую систему оплаты труда являются невыполнимыми.

По словам Союнова, в контексте модернизации транспортного парка, компания КМГ выступила с инициативой его обновления. Уже заключены договора на приобретение новой техники – до конца года планируется обновить более 70 единиц техники, в общем будет обновлено более 200 единиц автопарка.

"По основным требованиям, предъявляемым рабочими, в целях обновления техники учреждения и обеспечения качественных условий труда утвержден план обновления 202 единиц техники на трехлетний период. Согласно графика обновления на предприятие уже начала поступать новая техника. В 2023 году приобретено и введено в эксплуатацию 17 единиц техники и с начала 2024 года 4 единицы техники, всего до конца текущего года планируется обновить 70 единиц техники. Кроме того, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация для модернизации производственного здания", — рассказал Нурсеит Союнов.

Дополнительно Союнов отметил, что 143 сотрудникам, которые в феврале решили вернуться к своим обязанностям после забастовки, в марте была выплачена заработная плата. Они продолжили работу в штатном режиме и без каких-либо последствий.

"Ремонтникам 3 разряда — начислено 413 тыс. тенге (на руки 328 тыс. тенге); 4 разряда -начислено 499 тыс. тенге (на руки 396 тыс. тенге); Водителям 5 разряда — начислено 1 млн 156 тыс. тенге (на руки 918 тыс. тенге); Водителям 6 разряда -начислено 1 млн 196 тыс. тенге (на руки 949 тыс. тенге)", — говорится в обращении.

Кроме того, сотрудники предприятия имеют социальный пакет, который включает в себя премии в размере 50 МРП во время государственных праздников, отпускные в размере 125 МРП, возмещение затрат на детские сады и лагеря отдыха, а также финансовую поддержку при заключении брака, рождении ребенка и выплату "13-й зарплаты". Социальный пакет в компании "West Oil Software" практически не отличается от "КазМунайГаза".

"Вы знаете, что не каждый житель Мангистау имеет возможность зарабатывать такие деньги. Начиная с 11 марта, проведены несколько раундов переговоров с представителями бастующих рабочих, на которых обсуждались ситуации, связанные с трудовым спором. Было отмечено, что применение статей 173-174 Трудового кодекса РК, которые просили участники незаконной забастовки является невозможным, т.к. имеется решение суда о признании забастовки незаконной. Требования о переводе коллектива "West Oil Software" в штат "КазМунайГаз" и переходе на единую систему оплаты труда являются невыполнимыми", — прокомментировал заместитель председателя правления Национальной компании "КазМунайГаз" Нурсеит Союнов.

Представитель "КазМунайГаза" призвал участников незаконной забастовки вернуться на рабочие места, отметив что потеря работы может привести к потере дохода.