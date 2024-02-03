В Китае казнили пару, которая выбросила двоих детей с 15-го этажа

В Китае казнены мужчина и женщина, которых признали виновными в том, что они в 2020 году выбросили с 15-го этажа двух детей: двухлетнюю девочку и годовалого мальчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу новостей Би-би-си".

В приговоре суда сказано, что отец детей Чжан Бо развёлся со своей женой Чэнь Мэйлинь после того, как завёл роман с Е Чэнчэнь. Последняя считала детей своего партнёра "препятствием для женитьбы с Чжаном Бо и ненужным грузом для их будущей совместной жизни".

Обвинение считало, что Е Чэнчэнь постоянно пыталась склонить своего партнёра к убийству. В результате 2 ноября 2020 года Чжан Бо выбросил детей из окна своей квартиры. Пара попыталась представить их гибель как несчастный случай.

Е Чэнчэнь и Чжан Бо были казнены в среду в городе Чунцин. Каким именно способом — не сообщается.