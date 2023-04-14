В КХЛ сделали заявление о долгах "Барыса"

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что у двух клубов имеются долги по заработной плате. Одним из них оказался астанинский "Барыс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Морозов отметил, что выплаты задерживаются на один месяц и до 30 апреля будут погашены.

"У двух клубов КХЛ действительно есть задержки по зарплатам, нам обязаны были доложить это на совете директоров. У нас стало в два раза меньше задержек заработных плат. На данный момент у команд "Барыс" и "Салават Юлаев" есть задержки на один месяц. Мы получили подтверждающие документы и гарантийные письма, что до 30 апреля все долги и технические моменты будут погашены", — цитирует Морозова "Чемпионат".

Напомним, что был утверждён состав участников сезона-2023/24, где, помимо "Барыса", выступят ещё 22 команды.