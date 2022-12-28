В казахстанскую армию предлагают вернуть поваров и перейти на внутреннюю систему продобеспечения

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Мажилисмены предлагают перевести личный состав Вооружённых сил Казахстана на внутреннюю систему продовольственного обеспечения. С такой инициативой выступил член фракции партии AMANAT Константин Авершин в среду, зачитывая запрос на имя заместителя премьер-министра – министра финансов страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса парламента.

По данным депутала, вооружённые силы РК с 1996 года перевели организацию питания военнослужащих на аутсорсинг. В результате было сокращено 70 процентов должностей в подразделениях и сохранено минимальное количество обслуживающего персонала с введением смежных должностей. Также сократились до нуля логистические расходы, расходы на обслуживание и содержание оборудования и складов.

Сейчас питание организовано в 179 столовых и пунктах питания, из них в 169 питание обеспечивают 24 коммерческие структуры; в 10 пунктах питания отдалённых рот противовоздушной обороны и маяках военно-морских сил пищу готовят штатные повара.

"С одной стороны, применение аутсорсинга позволило личному составу сосредоточить свои усилия на боевой подготовке. Но в вопросах сохранения боеспособности войскового подразделения, полагаю, "оптимизация" - не то, чем стоим увлекаться. Отдав на аутсорсинг питание, мы оставляем армию без надёжного тыла. Очевидно, что коммерческий подрядчик во время боевых действий не будет под обстрелами кормить бойцов в окопах. Проще расторгнуть договор. Кроме того, качество организации питания напрямую зависит от подхода к организации им работы от поставки продуктов питания до найма рабочих и приготовления пищи", - сказал депутат.

Авершин отмечает, что сбой организации работы на любом из этапов может привести к срыву или массовому отравлению личного состава, также нельзя сбрасывать со счетов и фактор диверсий.

"С учетом изложенного, с целью обеспечения обороноспособности страны, сохранения боеспособности войсковых подразделений в мирное и военное время, считаем стратегических важным переход на внутреннюю систему продовольственного обеспечения личного состава Вооруженных Сил Республики Казахстана", - призвал он.

Для этого, по мнению депутата, необходимо: