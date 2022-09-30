В Казахстане живут около 500 столетних долгожителей

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Самые пожилые казахстанцы живут на юге страны

В Казахстане насчитывается 487 граждан в возрасте 100 лет и более. Самый пожилой казахстанец живёт в Туркестанской области, он уже отметил 121-й день рождения, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт министерства труда и соцзащиты.

Больше всего долгожителей проживает в самом южном регионе страны. В Туркестанской области насчитывается 75 человек в возрасте 100 лет и старше.

Второе место по численности долгожителей занимает крупнейший город страны — Алматы. В нём проживает 62 человека в возрасте 100 лет и старше.

На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 55 человек в возрасте 100 лет и старше.

В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители Туркестанской области — 121 год, Шымкента — 120 лет, Жамбылской области — 119 лет.

Напомним, ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Главная его цель — проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы к ним.