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Kazinform.kz Сегодня, 11:15
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Фото: Kazinform.kz

В Казахстане живут около 500 столетних долгожителей

Самые пожилые казахстанцы живут на юге страны

В Казахстане насчитывается 487 граждан в возрасте 100 лет и более. Самый пожилой казахстанец живёт в Туркестанской области, он уже отметил 121-й день рождения, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на сайт министерства труда и соцзащиты.

Больше всего долгожителей проживает в самом южном регионе страны. В Туркестанской области насчитывается 75 человек в возрасте 100 лет и старше.

Второе место по численности долгожителей занимает крупнейший город страны — Алматы. В нём проживает 62 человека в возрасте 100 лет и старше.

На третьем месте по численности долгожителей находится Алматинская область, где насчитывается 55 человек в возрасте 100 лет и старше.

В тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители Туркестанской области — 121 год,  Шымкента — 120 лет, Жамбылской области — 119 лет.

Напомним, ежегодно во всем мире, в том числе и в Казахстане, 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Главная его цель — проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни, проявления всеобщей заботы к ним.

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#статистика #демография
Журналист
Сегодня, 11:15
39
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