В Казахстане завершается предвыборная агитация. Что грозит за нарушение "тишины"

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Сегодня в Казахстане завершается предвыборная агитация на выборы в мажилис и маслихаты. В Генпрокуратуре напомнили, что ждёт нарушителей "тишины", передаёт BaigeNews.kz.

С обращением на заседании Центральной избирательной комиссии выступил заместитель генерального прокурора РК Жандос Умиралиев.

"Сегодня, в 24:00 часов заканчивается этап предвыборной агитации. Завтра, 18 марта и в день голосования – 19 марта любая агитация запрещена (статья 32 Конституционного закона "О выборах в РК"). С 14 марта также не допускается опубликование в СМИ результатов опросов, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов", - отметил он.

Также нельзя проводить такие опросы в помещении или пункте для голосования (пункт 9 статьи 28 Конституционного закона "О выборах в РК"). Их можно вести лишь на выходах из избирательных участков зарегистрированным юридическим лицам, письменно уведомившим Центральную избирательную комиссию. Результаты данных опросов разрешается опубликовывать в СМИ только после дня голосования, то есть с 00:00 часов 20 марта 2023 года.

Не соблюдение указанных требований Конституционного закона влечёт ответственность по статьям 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях. Данные правовые требования касаются как внеочередных выборов депутатов мажилиса парламента, так и депутатов маслихатов всех уровней.

Особая роль в соблюдении выборного законодательства возложена на членов избирательных комиссий. Законом предусмотрена их ответственность за:

нарушение прав граждан на ознакомление со списком избирателей или внесение в них изменений после начала подсчёта голосов;

выдачу гражданам бюллетеней для голосования в целях предоставления им возможности голосования за других лиц;

непредставление сведений об итогах голосования.

Умиралиев отметил, что это влечёт административную ответственность (статья 106 — предупреждение или штраф 30 МРП, статья 121 — штраф 25 МРП, статья 110 — штраф 25 МРП, статья 119 — штраф 25 МРП).

Уголовная ответственность наступает при совершении деяний, предусмотренных статьями 150 (воспрепятствование осуществлению избирательных прав - от штрафа 100 МРП до лишения свободы до 4 лет) и 151 (фальсификация избирательных документов или неправильный подсчет голосов – вплоть до четырёх лет лишения свободы) Уголовного кодекса.

Другой категорией участников избирательного процесса, от которых также зависит гласность и прозрачность выборов, являются наблюдатели политических партий, иных аккредитованных общественных объединений, некоммерческих организаций Казахстана, доверенные лица кандидатов. Их деятельность, права и обязанности регламентированы Конституционным законом (статьи 20-1, 20-2, 31).

Этот закон наряду с правами налагает на наблюдателей и доверенных лиц ряд обязанностей, несоблюдение которых влечёт для них правовые последствия. Они обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие их личность и полномочия, а иностранные наблюдатели — документы, удостоверяющие их личность и аккредитацию. Не должны вмешиваться в избирательный процесс, в процедуру подсчёта голосов, принятия решений избирательной комиссией. В целом, они обязаны не предпринимать действия, препятствующие работе избирательной комиссии. Обязаны выполнять требования председателя конкретной избирательной комиссии по соблюдению правил поведения на избирательном участке. Вместе с тем, наблюдатели и доверенные лица вправе делать фото-, аудио-и видеозаписи, не мешая ходу голосования и подведению его итогов. При этом реализация данного права не может посягать на гарантированные Конституцией права и свободы человека, на принцип соблюдения тайны голосования.

"Никто не имеет право использовать изображение какого-либо лица без его согласия (статья 145 ГК). Таким образом, фото-, аудио- и видеозапись, наблюдение могут вестись только с учётом защиты тайны голосования, списка избирателей и их персональных данных. Их нарушение влечёт административное наказание по статье 79 КоАП (нарушение законодательства о персональных данных) или уголовную — по статье 147 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни и персональных данных), если причинён существенный вред", — напомнил Умиралиев.

В случае нарушения наблюдателями действующего законодательства, соответствующая избирательная комиссия вправе отменить регистрацию наблюдателя и удалить его из помещения.

Если нарушения допущены иностранным наблюдателем, то Центральная избирательная комиссия по представлению соответствующей избирательной комиссии вправе отозвать его аккредитацию.