"В Казахстане заставят говорить только на казахском языке": в Сети обсуждают новый фейк

Проект Stopfake.kz разоблачил очередной фейк, который появился в казахстанском сегменте TikTok, передаёт BaigeNews.kz.

В соцсети появилась публикация, в которой утверждается, что президент РК Касым-Жомарт Токаев строго высказался о казахском языке на курултае в Атырау. Якобы он сказал, что в Казахстане все должны говорить только на казахском языке и русские тоже должны обязательно его выучить. Эксперты подчеркнули — это фейк.

Вчера, 15 марта, в Атырау Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел третье заседание Национального курултая.

Полное выступление Главы государства доступно на сайте akorda.kz.

Вот что президент сказал о государственном языке:

"С каждым годом растет востребованность казахского языка, который становится языком бизнеса, техники и науки. Самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка лежит через просвещение. На сегодняшний день в крупных книжных магазинах доля литературы на казахском языке увеличилась. В последнее время новое поколение издателей переводит и выпускает много мировых бестселлеров. Переводится не только художественная, но и деловая литература.Суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела".

Таким образом, приписываемая Президенту Республики Казахстан цитата, которая используется в распространяемом в соцсетях сообщении, является фальшивой. А сама публикация в TikTok – фейк.

Между тем, свое мнение о языковой политике в стране высказал парламентарий Максим Рожин, отметив, что казахский язык успешно развивается, и на нём говорит все больше казахстанцев – и это происходит естественным путём.

"15 марта в Атырау прошло третье заседание Национального курултая. И одной из главных тем в обсуждении собравшихся экспертов было развитие казахского языка. Являясь государственным и самым распространенным языком в нашей стране, он был, есть и будет одним из факторов для единения нации. Собственно консолидация казахстанского общества является одной из главных целей Национального курултая как площадки, поэтому экспертные обсуждения перспектив языка были достаточно широкими. Эту тему четко подытожил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении. В первую очередь он напомнил, что расширение сферы применения казахского языка останется ключевым приоритетом в государственной политике. Его востребованность растет с каждым годом, и он уже становится языком бизнеса, техники и науки. Это доказывает, что казахский язык успешно развивается и используется в работе и жизни все большим количеством наших граждан", — написал Максим Рожин в Facebook.

Также Президент подчеркнул, что самый лучший путь дальнейшего поступательного развития языка – это просвещение.

"Действительно, сейчас в крупных книжных магазинах доля литературы на казахском языке стала заметно больше. Издатели, чувствуя спрос на такие книги, все больше переводят и выпускают мировые бестселлеры – не только художественную, но и деловую литературу. Со своей стороны государство, как отметил Касым-Жомарт Кемелевич, работает над укреплением роли казахского языка в повседневной жизни. Здесь будет уместно привести полную цитату: “Суть государственной политики заключается в том, чтобы, никого не принуждая, последовательно укреплять роль казахского языка в повседневной жизни. Одни лишь разговоры вокруг государственного языка бесполезны, важны конкретные дела”. Эта часть выступления Главы государства несет важный посыл. Использовать казахский язык принуждением никто не собирается – все должно быть добровольно и по собственному желанию. Государственный язык развивается эволюционно, и граждане сами способствуют этому, исходя из своих потребностей и интересов", — отметил Максим Рожин.

По его словам, нельзя не согласиться и с тем, что если кто-то хочет содействовать развитию казахского языка, то делать он должен это не разговорами и рассуждениями, а конкретными делами. Хороший пример такой работы – это деятельность международного общества “Қазақ тілі”, которым сейчас руководят представители нового поколения во главе с членом Национального курултая Рауаном Кенжеханұлы. Они создали эндаумент-фонд “Qazaq tili”, через который граждане могут поддержать инициативы по развитию казахского языка.