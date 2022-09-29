Лента новостей
- Обрушение крыши на предприятии "Казфосфата": один сотрудник погиб и трое пострадали 13:43 4
- Масштабные кибератаки на Казнет продолжаются - ГТС 13:40 19
- Депутат и министр поспорили о том, почему импорт вдвое превысил экспорт в Казахстане 13:31 53
- В Казахстане запустят масштабный проект "Шахматы в школе". В ФИДЕ готовы помочь 13:20 77
- "Растёт количество ДТП" - сенатор раскритиковал качество ремонта автодорог в Казахстане 12:53 139
- Ситуация с лесными пожарами обнажила проблемы технического оснащения служб ЧС - сенатор 12:38 180
- Количество молодых граждан в Казахстане может увеличиться до 6,2 миллиона человек 12:22 164
- "Какая-то конкуренция будет" - глава сената о выборах президента 12:13 231
- Более 60 тысяч сирот не могут получить положенное по закону жильё - депутат 12:06 166
- Генпрокурора отменила административные штрафы на полтора миллиарда 11:34 197
- Полицейские изъяли более 900 рогов сайги в Актюбинской области 11:30 237
- Президент подписал закон: 25 октября официально стал выходным днем 11:25 161
- На шесть позиций вырос Индекс контроля коррупции Казахстана 11:14 211
- На границе с Россией для казахстанцев хотят создать зелёный коридор - Жумангарин 11:14 447
- Минобороны РК опровергло фейк об отправке военной техники в Россию 10:50 211
- Количество профессий на Skills Enbek расширят для казахстанцев 10:30 235
- Мука подорожала на рекордный 41 процент с начала года - статистика 10:28 184
- Сколько иностранцев сейчас работают в Казахстане, сообщили в Минтруда 09:54 275
- Умер исполнитель хита Gangsta’s Paradise 09:32 341
- СМИ: в ФРГ считают, что "Северный поток" больше непригоден для использования 09:20 402
- Суточная заболеваемость COVID-19 в Казахстане увеличилась 08:45 397
- Казахстан поднялся на 28 место в рейтинге развития электронного правительства ООН 08:27 389
- По подозрению в вымогательстве задержан министр образования Кыргызстана 07:48 511
- День айтишника предлагают праздновать в Казахстане 07:22 363
- К 11 годам тюрьмы приговорили главу отдела строительства Уральска 06:31 357
- Иммунизации против гриппа стартует в Казахстане с 3 октября 05:16 486
- Казахстанец победил в конкурсе бизнес-идей в Южной Корее 04:42 451
- Apple объяснила удаление сервисов VK из App Store 03:20 435
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 02:01 2816
- Huawei откроет 50 академий ИКТ в вузах Казахстана 01:21 548
- Грузовик врезался в жилой дом в Павлодарской области 00:15 648
- Российская сторона приостановила автобусное сообщение с Уральском 28.09.2022 1771
- Хакерские атаки на Казнет не утихают 28.09.2022 527
- Кредиты, подъёмные, компенсации: как поддерживают педагогов в Акмолинской области 28.09.2022 378
- Фермеры из Восточно-Казахстанской и Абайской областей привезут продукцию на ярмарку в Астану 28.09.2022 629
- Новые коллекционные монеты выпустил в обращение Нацбанк РК 28.09.2022 470
- 185 человек приступили к учёбе в вузах благодаря грантам акима Акмолинской области 28.09.2022 549
- Кто и как будет проверять знание казахского языка у кандидатов в президенты РК 28.09.2022 445
- От инфарктов и инсультов в Казахстане умирают в два раза чаще, чем в странах ОЭСР — Токаев 28.09.2022 483
- О тяжести рюкзаков школьников высказался президент Казахстана 28.09.2022 653
- Токаев поручил вовлечь молодых IT-специалистов в процесс цифровизации Казахстана 28.09.2022 456
- Проект новой политической платформы партии Amanat обсуждают в первичках 28.09.2022 553
- Минздрав начал служебное расследование по факту ошибочной ревакцинации школьников в Актобе 28.09.2022 445
- Как будет образовываться избирфонд кандидатов в президенты — ЦИК 28.09.2022 467
- США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию 28.09.2022 2079
- Госзакупки, "Самрук-Қазына" и ГСМ: какие поправки по поручениям президента представили в мажилисе 28.09.2022 437
- Казахстанские акробаты триумфально выступили на домашнем чемпионате Азии 28.09.2022 531
- Обучающий курс для журналистов перед выборами организовали в ЦИК Казахстана 28.09.2022 380
- Более 10 миллионов тенге выделят на предвыборную агитацию кандидата в президенты Казахстана - ЦИК 28.09.2022 501
- Как будут составлять списки избирателей на выборы президента РК, рассказали в ЦИК 28.09.2022 384
- Фиктивные услуги и миллионные хищения выявили по программе ArtSport в Алматы 28.09.2022 488
- Призёру Олимпийских игр по боксу коллеги помогли сохранить единственное жильё 28.09.2022 530
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 1578
- Антикор проверяет работу автопарка "Алматыэлектротранс" 28.09.2022 406
- В Астане, Актобе и Уральске изменились адреса ЦОНов для приёма иностранцев 28.09.2022 506
- Кабинеты робототехники появятся во всех сёлах и моногородах Казахстана 28.09.2022 337
- "Юный Пикассо": Кызылординка получила приглашение на выставку в Лондоне 28.09.2022 429
- Токаев встретился с основателем inDriver 28.09.2022 591
- Глава государства встретился с корпоративным президентом Samsung Electronics 28.09.2022 349
- Выборы президента Казахстана-2022: Какие новшества ожидают кандидатов 28.09.2022 843
- "Никто никуда не скрылся": Генеральная прокуратура прокомментировала дело Масимова 28.09.2022 706
- Что делать, если вас выгоняют из съёмной квартиры, посоветовал министр юстиции 28.09.2022 706
- Тамара Дуйсенова прокомментировала возможные ограничения россиянам на работу в Казахстане 28.09.2022 567
- Депутат уличила во лжи Минпросвещения по готовности школ для детей с особыми потребностями 28.09.2022 2605
- В Казахстане ужесточили требования к детским садам, получающим госзаказ 28.09.2022 472
- Казахстанский союз юристов создал штаб "За честные выборы" 28.09.2022 474
- Подпольный покер-клуб "накрыли" в Павлодарской области 28.09.2022 419
- Почему Beeline прекратит транслировать некоторые российские телеканалы, рассказал глава МИОР 28.09.2022 3514
- МВД: 65 процентов прибывших в Казахстан россиян уже выехали из страны 28.09.2022 726
- Иностранцы будут занимать невостребованные казахстанцами рабочие места — Куантыров 28.09.2022 386
- Вывести из тени квартирных арендодателей потребовала депутат 28.09.2022 911
- Спикер Мажилиса сделал замечание чиновникам за чтение "по бумажке" 28.09.2022 837
- Фейком назвали авиабилеты за 5000 долларов из России в Казахстан 28.09.2022 446
- Токаев: к 2025 году Казахстан подготовит 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов 28.09.2022 340
- Токаев: Цифровые технологии должны облегчить жизнь граждан и обеспечить равенство возможностей 28.09.2022 485
- Казахстанцев предупредили о 10-градусных морозах 28.09.2022 2172
- Как будут зимой содержать автодороги, рассказали в КазАвтоЖоле 28.09.2022 442
- Из-за похолодания в Астане раньше срока включили отопление 28.09.2022 461
- Токаев примет участие в работе международного технологического форума 28.09.2022 408
- Призёр Олимпийских игр Василий Левит устроился на работу в Антикор 28.09.2022 446
В Казахстане запустят масштабный проект "Шахматы в школе". В ФИДЕ готовы помочь
Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации шахмат Аркадия Дворковича, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Открывая беседу, Касым-Жомарт Токаев поздравил Аркадия Дворковича с недавним переизбранием на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ).
В ходе встречи президент был проинформирован о проведении Первого этапа женской серии Гран-при ФИДЕ, который собрал 12 сильнейших шахматисток мира в Астане. Касым-Жомарт Токаев отметил, что мероприятия такого уровня вносят существенный вклад в развитие шахматного спорта в нашей стране.
"В Казахстане шахматы пользуются огромной популярностью, особенно среди детей и молодёжи. У нас действует свыше семи тысяч секций, но мы должны увеличить это количество как минимум в два раза. Сейчас шахматами занимаются более 200 тысяч человек. Казахстанские шахматисты успешно выступают на международных соревнованиях. Мы уделяем большое внимание шахматам. Разработана Дорожная карта развития шахмат, планируется запуск масштабного проекта "Шахматы в школе", – сказал Глава государства.
В свою очередь Аркадий Дворкович выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за личную поддержку и популяризацию шахмат в Казахстане, а также заявил о готовности ФИДЕ поделиться успешным международным опытом внедрения шахмат в школьную программу.
Участники встречи обменялись мнениями по вопросам долгосрочного сотрудничестве Казахстана и ФИДЕ и обсудили перспективы проведения в стране крупных международных турниров.
Фото: akorda.kz
-
Hype news
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 02:01 2816
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 1578
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 4600
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 1399
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 19641
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 1458
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 340637
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 29266
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 1981
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 2906
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 8773
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 2118
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 41392
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 7130
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 4987
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 4265
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 3299
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 3757
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 5192
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 2904
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 3705
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 3012
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 20349
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 2894
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 3346
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 2924
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 24331
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 181744
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 9748
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 13711
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 4831
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 5238
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 13907
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 4514
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 10451
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 4435
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 7168
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 29233
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 11681
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 5138
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 9015
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 5270
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 22326
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 7241
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 7958
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 6400
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 11770
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 7177
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 6082
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 6131
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 9863
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 6298
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 5872
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 8414
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 6157
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 14096
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 5920
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 6080
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 5961
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 8434
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 6193
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 6613
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 7365
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 6831
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 6692
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 6352
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 8811
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 7596
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 8498
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 8770
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 10934
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 14689
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 10354
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 11092
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 9209
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 12672
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 8627
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 10335
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 12550
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 11242
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 10076
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 8659
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 8669
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 9026
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 8356
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 12623
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 9256
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 11093
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 12135
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 11920
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 9599
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 9899
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 25303
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 10825
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 13014
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 9941
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 11347
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 11931
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 13048
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 11354
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 13313
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 12843
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 13956
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 13960
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 30444
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 14397
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 15250
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 15114
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 15621
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 15852
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 24109
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 15352
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 22639
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 33221
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 17138
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 21886
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 21507
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 23665
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 19709
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 20942
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 19147
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 19135
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 19009
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 34544
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 20975
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 19351
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 23879
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 23380
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 23678
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 22953
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 23018
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 25144
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 25743
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 24411
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 23955
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 24684
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 25425
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 23591
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 26395
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 24431
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 25052
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 26073
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 27571
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 26727
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 25930
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 29287
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 25574
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 28459
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 26130
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 56929
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 27692
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 26761
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 28278
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 26376
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 26717
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 26718
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 26456
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 28661
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 27266
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 29269