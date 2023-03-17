В Казахстане запустили "горячую линию" по жестокому обращению с животными

Фото: pixabay.com

В министерстве экологии и природных ресурсов сообщили о запуске "горячей линии" по ответственному обращению с животными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В случае выявления фактов жестокого обращения с животными, просим сообщить по номеру +7 (777) 195 99 00 (WhatsApp)", - говорится в сообщении.

Напомним, закон об ответственном обращении с животными в Казахстане приняли в 2022 году. Согласно документу, в стране введён запрет пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации и запрещение любых форм такой пропаганды. Установлены обязанности владельцев животных по содержанию, учёту, перевозке, разведению и их умерщвлению. Также использование животных для участия в спортивных мероприятиях по национальным видам спорта должно осуществляться в соответствии с законодательством в области физической культуры и спорта.

Отмечается, что за жестокое обращение с животными предусмотрено уголовное наказание в соответствии с Уголовным кодексом. Статья 316 разделена на три части: 1) за жестокое обращение с животными, повлекшее увечье животного (санкции остаются теми же – 120 МРП и 30 суток ареста); 2) жестокое обращение, повлекшее за собой гибель животного (штраф увеличен до 200 МРП, или 583 400 тенге, и 50 дней ограничения свободы); 3) если то и другое деяние было совершено неоднократно, или группой лиц, или по сговору, или взрослым с участием малолетних, или в отношении нескольких животных (штраф 1000 МРП, или 2,9 миллиона тенге, и ограничение свободы до одного года).