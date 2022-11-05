В Казахстане заметно подорожали сигареты

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Курить в Казахстане стало дороже. За год сигареты поднялись в цене на 16%. При этом объемы производства увеличились, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на energyprom.kz.

По итогам октября текущего года сигареты с фильтром подорожали на 16,4% за год. Сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанской (плюс 21,6%) и Акмолинской (плюс 20,5%) областей, а также алматинцы (на 19,3%). Наименьший годовой рост был зафиксирован в Алматинской области: на 11%.

Между тем, за январь–сентябрь текущего года компании РК произвели 13,5 млрд сигарет, сигар, папирос и прочих аналогичных изделий — сразу на 15% больше, чем в прошлом году. В денежном выражении производство составило 206,5 млрд тг.

Для справки: в целом за полный 2021 год производство сократилось на 3,5%, до 16,2 млрд изделий.

По итогам восьми месяцев 2022 года местные компании обеспечили спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на сигареты и папиросы на 60,1%, против 77,9% годом ранее. На долю импорта соответственно пришлось 39,9%. Завезли в страну 7,8 млрд сигарет и папирос — сразу в 2,7 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (в то время как производство за этот период показывало годовой рост на 15,4%).

На долю экспорта пришлось 22,5% использованных ресурсов, против 8,9% годом ранее: это 4,4 млрд табачных изделий — в 3,8 раза больше, чем год назад.

Реализация на внутреннем рынке выросла на 27,1% за год, до 15,2 млрд изделий.

Расходы домохозяйств на табачные изделия во втором квартале текущего года достигли 11,2 тыс. тг — на 9,8% больше, чем годом ранее.

"Главными курильщиками" страны можно назвать жителей Северо-Казахстанской области: за второй квартал в среднем каждое домохозяйство региона потратило на табачные изделия 19,5 тыс. тг. В тройку антилидеров также попали Павлодарская (18 тыс. тг) и Восточно-Казахстанская (17,7 тыс. тг) области.

Меньше всего на табачные изделия потратили жители Шымкента: всего 1,7 тыс. тг.