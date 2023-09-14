В Казахстане заметили снижение преступности
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Уровень преступности в Казахстане снизился еще на 15%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
По информации ведомства, в Казахстане наблюдается снижение преступности на 15,2% (с 116 101 до 98 454), в том числе на:
- особо тяжкие преступления снизились на 4,1% - с 1 693 до 1 624;
- тяжкие - на 16,5% - с 31 128 до 25 990;
- средней степени тяжести - на 17,9% (с 49 762 до 40 857);
- небольшой степени тяжести – на 9,8% (с 17 514 до 15 793).
Отмечается, что в рамках надзора за следствием прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 57 человек. 671 человек освобождён прокурорами из служебных помещений и изоляторов. Количество нарушений конституционных прав граждан в уголовном процессе сократилось на 14%. Девять лиц оправданы по актам прокуроров.
Напомним, снижение преступности в Казахстане уже фиксировали. Так, в 2022 году количество правонарушений уменьшилось на 0,3% за год - до 157,5 тысячи случаев. В 2021 году неблагоприятный показатель уменьшился на 3% - до 157,9 тысячи случаев, в 2020 — на 33,1%, до 162,8 тысячи, в 2019 — на 16,7% до 243,5 тысячи, в 2018 — на 7,6%, до 292,3 тысячи, в 2017-м — на 12,5%, до 316,4 тысячи уголовных правонарушений.
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