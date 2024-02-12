В Казахстане заблокировали сайт ЛГБТ

Сегодня стало известно, что Министерство культуры и информации РК заблокировало казахстанский сайт ЛГБТ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на KazFace.kz.

"Selftanu.kz - проект для ЛГБТК+ подростков и тех, кто хочет разобраться в себе", - такое описание можно было прочитать на главной странице ЛГБТ сайта до его блокировки.

Данный сайт и его контент вызывал неоднозначную реакцию у казахстанцев. Большинство людей высказывали свои возмущения. В день открытия первого сайта для ЛГБТК+ подростков казахстанцы запустили петицию против пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации.

"В ходе мониторинга на интернет-ресурсе "selftanu.kz" было выявлено нарушение законодательства, связанное с размещением информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей. Уполномоченный орган по охране прав детей посчитал необходимым ограничить доступ к интернет-ресурсам, распространяющим идеи движения ЛГБТ среди казахстанского населения, учитывая психовозрастные особенности детей, их уязвимость от негативного влияния информационной среды, исторических и иных традиций, культурных ценностей казахстанского общества и государства, а также в целях надлежащего воспитания и полноценного развития детей", - прокомментировали в Мининформации.

В Законе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", установлено, что к запрещенной для детей информации относится информация, содержащая специальный сексуально-эротический характер, а также распространение которой среди детей запрещено иными законами Республики Казахстан.

Также в Законе "О правах ребенка" говорится, что использование средств массовой информации, распространяющих порнографию, оказывающих вредное воздействие на детей и способствующих совершению правонарушений, также преследуется по закону, и их распространение запрещено.

По этим причинам Министерством были приняты меры по ограничению доступа к интернет-ресурсу "selftanu.kz".

При этом представитель Министерства отметил, что в случае устранения указанным сайтом нарушений законодательства доступ к нему будет восстановлен.