В Казахстане за сутки откачали около 60-ти тысяч кубометров талой воды
Сегодня, 11:31
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Сегодня, 11:31Сегодня, 11:31
74Фото: gov.kz
За сутки силами МЧС и акиматов откачано около 60-ти тысяч кубометров талой воды, проведена укладка более трех тысяч мешкотар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.
"В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства МЧС, МИО, МВД, организации в количестве порядка 2500 человек, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств", - говорится в сообщении.
Продолжают работу телефоны "Горячей линии". Функционируют республиканский и областные оперативные штабы.
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