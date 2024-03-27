В Казахстане за сутки откачали около 60-ти тысяч кубометров талой воды

За сутки силами МЧС и акиматов откачано около 60-ти тысяч кубометров талой воды, проведена укладка более трех тысяч мешкотар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС.

"В аварийно-спасательных работах задействованы силы и средства МЧС, МИО, МВД, организации в количестве порядка 2500 человек, около 700 единиц техники, более 290 единиц водооткачивающих и плавательных средств", - говорится в сообщении.

Продолжают работу телефоны "Горячей линии". Функционируют республиканский и областные оперативные штабы.