В Казахстане выросла преступность - Генпрокуратура

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В Казахстане наблюдается рост преступности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Основная часть преступлений приходится на имущественные: кражи (увеличились на 9,2 процента) и мошенничество. Их количество стало больше на 4,6 процента.

При этом сократились грабежи (на 1,4 процента), разбои (сразу на 24 процента) и хулиганство (на 9,3 процента). Значительно меньше преступлений стало против половой неприкосновенности детей (на 21,3 процента) и в целом в семейно-бытовой сфере (на 7,2 процента).

Кроме того, сократилось количество дел о финпирамидах (на 45 процентов) и интернет-мошенничестве (на пять процентов).

В Генеральной прокуратуре также сообщили, что для борьбы с преступностью запускается акция "Заң керуені". В ней примут участие специалисты уполномоченных органов на местах.