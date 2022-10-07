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Baigenews.kz Сегодня, 14:03
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Фото: Baigenews.kz

В Казахстане выросла преступность - Генпрокуратура

В Казахстане наблюдается  рост преступности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

Основная часть преступлений приходится на имущественные: кражи (увеличились на 9,2 процента) и мошенничество. Их количество стало больше на 4,6 процента.

При этом сократились грабежи (на 1,4 процента), разбои (сразу на 24 процента) и хулиганство (на 9,3 процента). Значительно меньше преступлений стало против половой неприкосновенности детей (на 21,3 процента) и в целом в семейно-бытовой сфере (на 7,2 процента).

Кроме того, сократилось количество дел о финпирамидах (на 45 процентов) и интернет-мошенничестве (на пять процентов).

В Генеральной прокуратуре также сообщили, что для борьбы с преступностью запускается акция  "Заң керуені". В ней примут участие специалисты уполномоченных органов на местах.

 

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#преступность #Генеральная прокуратура
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 14:03
85
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