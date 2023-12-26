В Казахстане выросла численность студентов вузов

В Казахстане отмечают, что всё больше молодых людей получает высшее образование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По данным статистики, в Казахстане общая численность студентов вузов составила 592,7 тысячи человек, при этом большая часть (а именно 53%) - женского пола.

Отмечается, что по сравнению с 2018-2019 учебным годом их численность увеличилась.

"По сравнению с 2018-2019 учебным годом численность студентов в частных учебных заведениях увеличилась на 30,2 тысячи человек или 10,4%, в государственных организациях – на 21,4 тысячи человек или 8,7%. В организациях образования иностранной собственности данный показатель снизился на 24,4%", - сообщили в бюро статистики.

Сообщается также, что в нынешнем учебном году поступили 171,7 тысячи человек, и только 0,4% из них учатся заочно, остальные предпочитают очную форму.

"Доля студентов, обучающихся в государственных организациях высшего образования, составила 45,1%, в частных организациях – 54,1%, в иностранных организациях – 0,7%", - отметили в бюро.

Также сообщается, что по квоте в вузы поступили 64,3 тысячи человек, примерно треть (а именно 23,3 тысячи) - из семей, в которых воспитываются четыре и более несовершеннолетних детей, 19,3 тысячи сельчан, а также 9,8 тысячи - из неполных семей.

Отмечается также, что большая часть (71,7%) поступили, окончив школу, почти 20% - после ссузов, и только 8,7% – на базе высшего образования.