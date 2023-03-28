В Казахстане вырос размер пособия для людей с инвалидностью

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца с 1 января 2023 года повышены на 8,5 процента в связи с увеличением размера прожиточного минимума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

К примеру, с 1 января 2023 года размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляют для 1 группы 77 889 тенге, 2 группы – 62 068 тенге, 3 группы – 42 190 тенге.

Отметим, порядка 90,3 миллиарда тенге выплачено казахстанцам в виде пособий и соцвыплат по инвалидности и потере кормильца.

"С начала года на выплату государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца из республиканского бюджета было направлено 80,4 миллиарда тенге. Дополнительно к этому из Государственного фонда социального страхования осуществлены социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца на сумму порядка 9,9 миллиарда тенге", - сообщили в пресс-службу ведомства.

По состоянию на 1 марта 2023 года численность получателей ГСП по инвалидности составляет порядка 532,3 тысячи человек, по случаю потери кормильца – порядка 192,7 тысячи человек.

"Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год. Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

Кроме того, участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования. Так, по итогам двух месяцев т.г. социальную выплату по утрате трудоспособности получили 86,5 тысячи человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 57 тысячи семей.