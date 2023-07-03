В Казахстане выпустили марку, посвящённую волонтёрам

"Казпочта" вводит в обращение марку "Қазақстанның волонтерлері" (Волонтёры Казахстана), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Художественная марка посвящена всем волонтёрам и волонтёрским организациям Казахстана.

"Выпуском почтовой марки "Фонд поддержки президентских программ" помогает в продвижении имиджа волонтёрского движения в стране и за рубежом, гражданских инициатив, направленных на развитие волонтёрской деятельности", - сообщили в министерстве.

Марка выполнена в виде прямоугольника. В центральной её части изображены семь волонтёров, взявшись за руки они образовали круг, внутри которого изображено стилизованное сердце с шаныраком – символом общего дома и единой Родины для всех народов, проживающих в Казахстане.