В Казахстане выбрали лучшего библиотекаря
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Завершился первый республиканский конкурс библиотекарей школ и колледжей. Финалисты конкурса получили денежные призы и дипломы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.
По информации ведомства, в конкурсе "Лучший библиотекарь 2023" приняли участие более 1300 библиотекарей школ и колледжей страны.
Конкурс направлен на выявление лучших практик по сохранению, изучению и популяризации научной и художественной литературы.
Победителям вручены денежные призы и дипломы:
1 место – библиотекарь школы Костанайской области Римма Егорова
2 место – библиотекарь школы КГУ СОШ №7 г. Павлодара – Гульжан Тукенова
3 место – библиотекарь "TAMOS EDUCATION Физико-Математическая Школа"
Напомним, Постановлением Правительства РК 24 октября определено днём библиотекаря. На сегодня рассматривается вопрос о присвоении статуса педагога школьным библиотекарям. Кроме того, в этом году Министерство просвещения планирует провести курсы повышения квалификации для 2165 библиотекарей общеобразовательных учреждений.
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