В Казахстане выбрали лучшего библиотекаря

Завершился первый республиканский конкурс библиотекарей школ и колледжей. Финалисты конкурса получили денежные призы и дипломы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

По информации ведомства, в конкурсе "Лучший библиотекарь 2023" приняли участие более 1300 библиотекарей школ и колледжей страны.

Конкурс направлен на выявление лучших практик по сохранению, изучению и популяризации научной и художественной литературы.

Победителям вручены денежные призы и дипломы:

1 место – библиотекарь школы Костанайской области Римма Егорова

2 место – библиотекарь школы КГУ СОШ №7 г. Павлодара – Гульжан Тукенова

3 место – библиотекарь "TAMOS EDUCATION Физико-Математическая Школа"

Напомним, Постановлением Правительства РК 24 октября определено днём библиотекаря. На сегодня рассматривается вопрос о присвоении статуса педагога школьным библиотекарям. Кроме того, в этом году Министерство просвещения планирует провести курсы повышения квалификации для 2165 библиотекарей общеобразовательных учреждений.