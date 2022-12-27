В Казахстане введут понятие "независимый работник" - Минтруда

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В Министерстве труда и социальной защиты предложили признать все формы гибкой занятости, включая платформенную занятость, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщила глава ведомства Тамара Дуйсенова на заседании правительства.

В рамках нового Социального Кодекса введут понятие "независимый работник". Это человек, занимающийся трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющий официальной государственной регистрации в соответствующих уполномоченных органах.

"Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью в случае присоединения их к оферте онлайн-платформ или заключении публичного договора. Для них предлагается определить налоговыми агентами операторов онлайн-платформ, которые будут обеспечивать уплату обязательных налоговых платежей и социальных отчислений в соответствии с внедряемым специальным налоговым режимом. В этом случае данная категория занятых, как и наемные работники, будут получать социальные выплаты из республиканского бюджета, государственных социальных фондов и из страховых компаний", – сообщила министр.

Она отметила, что при отсутствии соответствующих отчислений независимым работникам предоставляются только минимальные государственные гарантии, установленные законодательством.