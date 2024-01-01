В Казахстане вступили в силу изменения по выплате пенсий и пособий

С 1 января 2024 года в Казахстане повышены размеры минимальной заработной платы (МЗП) и пенсий, передает BaigeNews.kz.

Согласно закону "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы", МРП с 1 января 2024 года составит 3692 тенге. В 2023 году он был равен 3450 тенге.

МРП используется для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством РК.

Величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат с 1 января равна 43 тысяч 407 тенге.

МЗП вырастет с 70 тысяч тенге до 85 тыс. тенге, вместе 70 тыс. тенге.

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 28 тысяч 215. (24,3 тыс. тенге в 2023 году)

С Нового года в стране начался третий этап всеобщего декларирования доходов. Входную налоговую декларацию в новом году должны сдать руководители и учредители юридических лиц, ИП, а также их супруги.

Кампания по всеобщему декларированию началась в 2021 году, когда декларацию в первый раз представили госслужащие и приравненные к ним лица, а также их супруги.

В 2023 году документы в КГД сдали работники госучреждений и квазигосударственного сектора.

В 2025 году декларацию должны будут сдать все граждане РК, получающие доходы. Таким образом, КГД намерен включить в систему мониторинга доходов около 13 млн человек.

С Нового года дети Казахстана начнут получать средства из Нацфонда. В стране проживает 6,7 млн детей до 18 лет. Каждый из них будет получать долю с инвестиционного дохода Национального фонда РК. Изъять деньги владелец именного счета может по достижении 18 лет и на определенные цели: оплату обучения и покупку жилья.

Согласно закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам начисления детям средств из Национального фонда РК" 50% инвестиционного дохода Нацфонда распределяется поровну между детьми всех возрастов до 18 лет.