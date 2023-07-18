  • 18 Июля, 12:46
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shutterstock Сегодня, 11:35
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Сегодня, 11:35
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Фото: shutterstock

В Казахстане временно отключат телевидение и радио

Планово-профилактические работы проведёт АО "Казтелерадио" в среду, 19 июля.

Телерадиовещание спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей будет приостановлено с 3.00 до 17.00, передаёт Baigenews.kz со ссылкой "Казтелерадио".

В компании пояснили, что проводят профилактические работы ежеквартально для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания.

В АО "Казтелерадио" попросили извинения за временные неудобства.

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Сегодня, 11:35
137
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