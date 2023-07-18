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137Фото: shutterstock
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Планово-профилактические работы проведёт АО "Казтелерадио" в среду, 19 июля.
Телерадиовещание спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей будет приостановлено с 3.00 до 17.00, передаёт Baigenews.kz со ссылкой "Казтелерадио".
В компании пояснили, что проводят профилактические работы ежеквартально для обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания.
В АО "Казтелерадио" попросили извинения за временные неудобства.
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