В Казахстане в два раза выросли продажи одежды
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
За первое полугодие 2023 года в Казахстане продали почти в два раза больше одежды, различного текстиля и обуви, чем за первое полугодие 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.
По информации источника, в Казахстане с января по июнь 2023 года продали 103 миллиона 900 тысяч единиц одежды, различного текстиля и обуви, а за первое полугодие 2022 года - 52 миллионов 800. Объем продаж увеличился практически в два раза. Специалисты уверены, что сыграл роль эффект отложенного спроса.
Отмечается, что повышенный спрос наблюдался во всех категориях.
"В два раза больше продали за эти шесть месяцев различной верхней одежды, лыжных, спортивных костюмов и купальников. Свитеры, джемперы и прочие подобные изделия тоже продавались в гораздо больших объёмах, нежели в первой половине прошлого года: плюс 76,3%. Покупательская активность наблюдалась и в обувных магазинах: за январь–июнь казахстанцы обеспечили дополнительные 57,8% к объёму продаж аналогичного периода прошлого года", - сообщают аналитики.
Также они заметили, что рекордсменом по динамике роста спроса среди покупателей стала категория нижнего белья.
"За эти полгода казахстанцы купили втрое больше трусов и других подобных предметов туалета: 127 тысяч штук, против 40 тысяч 400. штук в первом полугодии 2021 года", - пишут специалисты.
По расчётам экспертов, чтобы одеться и обуться, среднестатистический казахстанец потратил за квартал около 19,5 тысячи тенге в месяц. Это на 17,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В региональном разрезе расходы отличались кратно.
"Самые высокие траты на одежду и обувь наблюдались у алматинцев и шымкентцев: по 31 тысячи тенге в квартал на душу населения. Недалеко ушли жители Мангистауской области: 26,6 тысячи тенге в квартал. Астанчане оставляли в магазинах по 21,2 тысячи тенге. В числе регионов, жители которых старались тратить на эти статьи меньше, оказались Акмолинская (12 тысяч тенге), Жетысуская (12,5 тысячи тенге) и Западно-Казахстанская (14,1 тысячи тенге) области", - заключили аналитики.
Самое читаемое
- Первый поезд с легковушками из ОАЭ прибыл в Казахстан
- "Как после бомбёжки": в городе Есиль здание 80-летней школы гниёт под дождем
- Мистическое поселение откопали археологи на месте свалки в Костанайской области
- Экс-прокурор отсудил 10 млн тенге у Минфина за незаконное осуждение
- Когда в Астане включат отопление, рассказали в акимате