В Казахстане в 2022 году выявлено 444 тысячи участка с самовольным захватом земель

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За 2022-2023 годы выявлено около одного миллиона гектаров неиспользованных пахотных угодий и около 12 миллионов гектаров пастбищных угодий, где отсутствует скот.

В прошлом году в Казахстане выявлено 444 тысячи участка с самовольным захватом земель, передаёт Baigenews.kz.

Об этом рассказал в СЦК председатель аэрокосмического комитета МЦРИАП РК Баубек Оралмагамбетов. В этом году мониторинг продолжился.

"В этом году мы мониторим 22 города. За первое полугодие мы провели мониторинг в 11 городах и выявили 118,5 тысяч земельных участков, которые отсутствуют в системе АИС ГЗК (автоматизированной информационной системе государственного земельного кадастра)", - сказал Оралмагамбетов.

По словам главы аэрокосмического комитета, за 2022-2023 годы выявлено около одного миллиона гектаров неиспользованных пахотных угодий и около 12 миллионов гектаров пастбищных угодий, где отсутствует скот.

Баубек Оралмагамбетов сообщил, что в прошлом году разработана и внедрена платформа JerInspectr, которая помогает государственным органам проверять участки на рациональное использование земель сельхоз назначения по всему Казахстану.

"Если какое-то нарушение выявляется по результатам космического мониторинга, этот инцидент передается отделу земельных отношений для того, чтобы они обработали это нарушение и далее передали земельным инспекторам. Если инспекторы согласны с этим нарушением, они отправляют уведомление землепользователю, который получает смс-сообщение через портал "1414", где он может ознакомиться с выявленным нарушением, оспорить его либо принять меры для того чтобы вернуть землю государству или устранить нарушения. На сегодняшний день есть 427 учетных записей, где участвуют акиматы и земельные инспекторы", - пояснил спикер.

Между тем выявленные нарушения, которые передаются акиматам, не всегда вовремя обрабатываются. В некоторых областях обработка инцидентов составляет менее 20 процентов. В частности, это Алматинская, Атырауская, Мангистауская области и область Абай.