В Казахстане увеличились размеры пенсий и пособий

С 1 января 2024 года все виды государственных пособий и базовая пенсионная выплата повышены на 7% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарная пенсия – на 9%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда.

По данным ведомства, средний размер совокупной пенсии из бюджета в 2024 году составит 130 414 тенге.

Кроме того, как отметили в Минтруда, начиная с 2023 года, в течение пяти лет, осуществляется ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от величины прожиточного минимума, максимальной – до 120%.

С 1 января 2024 года минимальный размер базовой пенсии повышен с 60% до 65% от прожиточного минимума, что составляет 28 215 тенге, максимальный размер со 100 до 105 % от прожиточного минимума, что составляет 45 578 тенге.

"Пособие на рождение 1, 2, 3 ребенка увеличилось со 131 100 до 140 296 тенге, на рождение 4 и более ребенка – с 217 350 до 232 596 тенге. Пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличилось для семей с 4 детьми с 55 304 до 59 183 тенге, с 10 детьми – со 138 000 до 147 680 тенге. Пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличено с 89 248 до 95 496 тенге, II группы – с 71 398 до 76 397 тенге, III группы – с 48 681 до 52 089 тенге", - говорится в сообщении.

Также на 7% увеличены выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из Государственного фонда социального страхования. Данные выплаты осуществляются участникам системы обязательного социального страхования дополнительно к государственным пособиям из бюджета.