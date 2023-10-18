В Казахстане увеличилась доля госслужащих с зарубежным образованием
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За последние пять лет доля госслужащих с зарубежным образованием увеличилась в 2,1 раз с 1428 до 3023 человек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В Агентстве по делам государственной службы РК сообщили, что с 1 марта текущего года отбор на государственную службу осуществляется посредством новой базы "E-қызмет". За это время на госслужбу принято 378 человек.
Кроме того, проведены первые этапы отбора в Президентский молодёжный кадровый резерв. Участие в отборе приняло более 6 тысяч человек.
Введены жилищные выплаты для служащих, ротируемых в другой регион. Это стало хорошим стимулом для перемещения служащих в регионы.
Госорганам предоставлена возможность привлечения контрактных служащих для выполнения конкретного проекта.
С 1 январа 2024 года вводится в действие приказ АДГС, регламентирующий соотношение руководящего и исполнительного состава. Так, для госорганов со штатом до 500 единиц предельная доля руководящих должностей должна составлять 35%, для госорганов со штатом более 500 единиц – 30%.
Следует отметить, что показатель оттока кадров в госслужбе за последние пять лет снизился на четверть с 6,2% до 4,7%. Карьерное продвижение по принципу меритократии за этот период увеличилось на 14,2% и составило 68%. Сменяемость по отрицательным мотивам сокращена на 34%.
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