В Казахстане увеличилась доля госслужащих с зарубежным образованием

За последние пять лет доля госслужащих с зарубежным образованием увеличилась в 2,1 раз с 1428 до 3023 человек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В Агентстве по делам государственной службы РК сообщили, что с 1 марта текущего года отбор на государственную службу осуществляется посредством новой базы "E-қызмет". За это время на госслужбу принято 378 человек.

Кроме того, проведены первые этапы отбора в Президентский молодёжный кадровый резерв. Участие в отборе приняло более 6 тысяч человек.

Введены жилищные выплаты для служащих, ротируемых в другой регион. Это стало хорошим стимулом для перемещения служащих в регионы.

Госорганам предоставлена возможность привлечения контрактных служащих для выполнения конкретного проекта.

С 1 январа 2024 года вводится в действие приказ АДГС, регламентирующий соотношение руководящего и исполнительного состава. Так, для госорганов со штатом до 500 единиц предельная доля руководящих должностей должна составлять 35%, для госорганов со штатом более 500 единиц – 30%.

Следует отметить, что показатель оттока кадров в госслужбе за последние пять лет снизился на четверть с 6,2% до 4,7%. Карьерное продвижение по принципу меритократии за этот период увеличилось на 14,2% и составило 68%. Сменяемость по отрицательным мотивам сокращена на 34%.