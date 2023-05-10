В Казахстане усложнят получение статуса профессионального бухгалтера

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В Казахстане увеличат проходной балл для прохождения сертификации в профессиональные бухгалтеры с 50 до 75 баллов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на online.zakon.kz.

Соответствующие поправки в правила проведения сертификации кандидатов в профессиональные бухгалтеры разработаны министерством финансов РК. Проект приказа размещён на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 24 мая 2023 года.

В новых правилах уточняется, что экзаменационный билет будет состоять также из пяти заданий, состоящих: из четырёх заданий, каждое из которых содержит одинаковое количество теоретических и практических вопросов; а также двадцати тестовых вопросов.

Вместе с тем, каждое задание планируют "оценивать" от пяти до 30 баллов по значимости вместо "оценки" по 20 баллов за каждое задание. При этом тесты будут "оценивать" также по одному баллу за каждый ответ.

Оригиналы экзаменационных работ должны храниться не менее пяти лет на бумажном и не менее 25 лет на электронном носителях с даты проведения экзамена.