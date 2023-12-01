В Казахстане усиливают борьбу с нелегальным игорным бизнесом

Министерство туризма и спорта обратилось к казахстанцам с просьбой сообщать о деятельности интернет-казино и "черных" букмекеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Минтуризма усиливает борьбу с нелегальным игорным бизнесом, в том числе с букмекерскими конторами и интернет-казино, не имеющими лицензии.

"В Казахстане наряду с полным запретом деятельности казино и интернет-казино, залов игровых автоматов, букмекерских контор и тотализаторов без соответствующих лицензий, действует абсолютный запрет рекламы всех нелегальных организаторов игорного бизнеса", - говорится в сообщении.

Ведомство просит казахстанцев при обнаружении сайтов интернет-казино, "черных" букмекерских контор и других организаторов нелегальных азартных игр и пари направлять URL-ссылки, сопутствующие материалы (фото, скриншоты) по следующим каналам связи:

на электронную почту stop_online_casino@mail.kz через мессенджеры WhatsApp по номеру +7 707-907-15-07 по короткой ссылке: https://wa.me/message/47IZQWTOEYQWF1 посредством Telegram бота stop_online_casino_bot по короткой ссылке: https://t.me/stop_online_casino_bot.

По ссылке размещены реестры действующих лицензий на право занятия деятельностью в сфере игорного бизнеса, то есть списки субъектов, законно осуществляющих свою деятельность.