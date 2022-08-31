В Казахстане упростят поступление на госслужбу

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Больше половины желающих поступить на госслужбу проваливали тестирование на знание законов.

В одном из своих посланий президент поручил усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу и исключить лишние барьеры при трудоустройстве в госорганы. В Агентстве по делам госслужбы разрабатывают новые механизмы отбора по опыту стран ОЭСР. Уже сейчас число поступивших на госслужбу увеличилось по сравнению с прошлым годом, передаёт BaigeNews.kz.

В первом полугодии 2022 года посредством общего конкурса на государственную службу поступили 5 152 человека, в том числе:

в центральные государственные органы — 2 615;

в местных ­ государственных органах — 2 537.

За аналогичный период прошлого года по общему конкурсу на госслужбу поступили 4 234 человека, в том числе:

в центральные государственные органы — 2 246;

в местные государственные органы — 1 988.

"В первом полугодии 2022 года в сравнении аналогичным периодом прошлого года количества поступивших на государственную службу выросло на 21,7 процента. Согласно статистическим данным, более половины граждан, желающих поступить на государственную службу, не набрали порогового значения при прохождении тестирования на знание законодательства. В этой связи новым механизмом отбора планируется сократить количество НПА на тестировании на знание законодательства, а также заменить оценку личных качеств на новые методы, полученные на основе изучения опыта стран ОЭСР, направленные на выявление востребованных в практической деятельности профессиональных и личностных компетенций", — сообщили в агентстве.

В АДГС считают, что упрощение этапа отбора позволит большему количеству кандидатов участвовать в конкурсах на занятие государственных должностей и даст им возможность проявить свой потенциал при прохождении иных процедур отбора.

Также агентство планирует модернизировать электронную базу делопроизводства "Е-қызмет".

"В рамках модернизации планируется произвести полную оцифровку конкурсных процедур, включающую в себя все этапы отбора, начиная от публикации вакансии и заканчивая объявлением победителя", — сообщили в АДГС.

Изменению подвергнется и законодательство о государственной службе в части:

возможности назначения в течение одного года на низовые должности районного и сельского уровней молодых специалистов, окончивших обучение в организациях образования в рамках государственного заказа по программам высшего или послевузовского образования и показавших высокую успеваемость;

возможности назначения на высшие должности корпуса "Б" (директор департамента, руководитель территориального департамента, руководитель управления акимата и т.д.) по согласованию с Агентством;

возможности назначения в течение одного года после окончания обучения выпускников Академии государственного управления при президенте РК, показавших высокую успеваемость, в региональные органы (кроме Нур-Султана).

Что касается увольнений, то сейчас госслужащего могут расчитать при получении отрицательной оценки два года подряд. В агентстве отметили, что планируют внедрить ежеквартальную оценку эффективности работы госслужащих.

"По итогам оценки предлагается понижать в должности служащих, получивших неудовлетворительную оценку два квартала подряд, а при отсутствии вакантной нижестоящей должности освобождать их от занимаемых должностей. Таким образом, переход к ежеквартальной оценке позволит ускорить процесс оценки эффективности работы служащего, не дожидаясь двух лет. Ожидается, что эти изменения упростят процедуры увольнения неэффективных государственных служащих, повысив их ответственность", — считают в ведомстве.

Вместе с тем, внедрение ежеквартальной оценки эффективности государственных служащих будет использоваться и при карьерном продвижении.

"Сегодня продвижение без конкурса возможно только после двух лет стажа на нижестоящей должности. Переход на ежеквартальную оценку позволит оценить эффективность работы служащего, не дожидаясь двух лет. В этой связи служащих, получивших четыре квартала подряд высокую оценку, предлагается повышать в должности по принципу меритократии. Для исключения формализма при оценке с целью продвижения определенных сотрудников, такое назначение будет согласовываться с агентством", — добавили в АДГС.

Ранее сообщалось, что с 2023 года отбор на госслужбу будет проходить в онлайн-режиме с использованием технологии прокторинга.