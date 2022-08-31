Лента новостей
- Глава государства принял акима Кызылординской области 14:40 2
- В Казахстане упростят поступление на госслужбу 14:07 112
- Больше сорока человек тушат пожар в Карагандинской области 13:48 224
- Премьер представил нового акима Туркестанской области и дал поручения по развитию региона 13:35 162
- Вдвое подняли зарплату преподавателям творческих вузов Казахстана 13:33 125
- "В какой стране живёте, той и служите". Как кореянка выучила казахский и преподаёт его детям 13:18 322
- О реализации инициатив Токаева из послания 2021 года рассказал Ерлан Карин 13:13 110
- В Нур-Султане из-за дефекта на мосту по Сарайшык ремонтные работы продлены 12:56 196
- КФГД сохранил максимальные ставки по депозитам на октябрь 12:55 198
- Репортаж с аварийной ТЭЦ в Петропавловске. Успеют ли починить? 12:46 264
- Эмира Катара ожидают с визитом в Казахстане в ближайшее время 12:35 240
- Страховка для аграриев станет дешевле 12:32 198
- В Казахстане заработает Цифровая карта семьи 12:31 205
- Главу предприятия из структуры МВД задержали в СКО при получении взятки 12:17 210
- Палата "Атамекен" в Костанайской области расширяет меры поддержки бизнеса 12:16 168
- Заявление о соцвыплате по утрате трудоспособности теперь можно подать на eGov 11:52 239
- Дархан Сатыбалды назначен акимом Туркестанской области 11:43 840
- Приёмные родители избивали детей и заставляли работать: видео попало в социальные сети 11:19 957
- Глава МИИР отреагировал на видео о состоянии дороги Кызылорда - Жезказган 11:06 336
- Казахстанский Президентский оркестр примет участие в международном фестивале в Турции 10:49 253
- Юлия Путинцева уверенно победила в первом круге US Open-2022 10:44 280
- Около 80 новых школ откроются в Казахстане первого сентября 10:37 342
- Цены на жильё в Казахстане: симметричный рост - аналитики 10:34 408
- Строгие выговоры объявили главе КМГ и вице-министру энергетики из-за проблем с ГСМ 10:02 465
- Как изменится процедура аттестации учителей в Казахстане — Аймагамбетов 09:32 511
- Послание Токаева будут транслировать на телеканалах и онлайн-ресурсах 09:09 476
- БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области 08:56 810
- Попавшая в рабство в Лаосе казахстанка вернулась домой 08:49 1664
- 230 человек заразились коронавирусом за сутки в Казахстане 08:31 427
- На 92-м году жизни скончался Михаил Горбачёв 08:19 771
- Сельчане устали ждать ремонта улиц и делают его своими силами в СКО 07:44 371
- Дефицит пастбищ наблюдается в сёлах Карагандинской области 07:02 304
- Илон Маск поделился способом своего похудения 06:35 584
- Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам 05:01 2167
- Коллега Малышевой развеял мифы об ОРВИ 04:13 425
- Недовольные качеством электрокаров владельцы Tesla объявили голодовку 03:21 540
- Призрака сняли в алматинских горах 02:04 1188
- Уровень Каспия упал на полтора метра за последние 15 лет 01:17 424
- 67,4 млн тенге потратят в Павлодаре на покраску фасадов многоэтажек 00:06 365
- Семнадцатилетнего казахстанца разыскивают в Бишкеке 30.08.2022 929
- Назван состав сборной Казахстана на чемпионат мира по греко-римской борьбе 30.08.2022 505
- Казахстанца подозревают в участии в международной наркогруппировке 30.08.2022 549
- "Барыс" подписал четырёх новых игроков 30.08.2022 428
- Подросток соврал о своей пропаже в Атырауской области, наказали его мать 30.08.2022 556
- Кыргызского пастуха задержали за незаконный переход границы с Казахстаном 30.08.2022 583
- Оружие, похищенное в ходе массовых беспорядков, изъяли в Жамбылской области 30.08.2022 470
- Тысячи тушек погибшей рыбы сняли на видео на берегу Каспия 30.08.2022 475
- Казахстанские велогонщики покорили трек в Чехии 30.08.2022 417
- Отдать дань учителю нации - историк о целях поездки Токаева в Костанай 30.08.2022 603
- Филиал российского университета нефти и газа имени Губкина откроют в сентябре в Атырау 30.08.2022 531
- Антикор инициировал проверку качества дорог и затрат на их строительство в Атырауской области 30.08.2022 571
- Скончался один из братьев, забравшихся на поезд в Жамбылской области 30.08.2022 2974
- Какой будет погода в Казахстане в последний день августа 30.08.2022 434
- Казахская диаспора в Украине поздравила казахстанцев с Днем Конституции 30.08.2022 526
- "Ждем тебя, брат!" : Ролик в TikTok от Минобороны оценили в Сети 30.08.2022 929
- "Канело" высказался о своем отношении к Головкину 30.08.2022 1083
- Татуировки на теле: искусство или нет? 30.08.2022 614
- Хотели к отцу: двое детей забрались на грузовой поезд в Жамбылской области 30.08.2022 714
- Казахстан и Азербайджан укрепляют транспортно-логистические связи 30.08.2022 454
- Массовый велопробег прошёл в столице в День Конституции 30.08.2022 403
- Алматинцы смогут проголосовать за проекты по благоустройству 30.08.2022 509
- Глава МВД наградил призеров Всемирных полицейских игр 30.08.2022 391
- В столице прошел праздничный концерт "Ата Заңым – айбарым" 30.08.2022 366
- В Атырау построят новую поликлинику 30.08.2022 388
- 800 рабочих мест появится с запуском нового инвестпроекта в Экибастузе 30.08.2022 679
- 17 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав 30.08.2022 459
- Знают ли казахстанцы свои конституционные права и обязанности? Опрос 30.08.2022 478
- Токаев посетит Костанайскую область 30.08.2022 429
- Александр Бублик стартовал с победы на US Open 30.08.2022 461
- Более 200 человек заразились КВИ за сутки в Казахстане 30.08.2022 526
- Военнослужащий скончался в воинской части в Караганде 30.08.2022 1504
- Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции 30.08.2022 712
- "Чуть не довели до суицида". Жертвы буллинга в казахстанских школах рассказали свои истории 30.08.2022 2723
- Стыдили за лишний вес: Бритни Спирс рассказала о жизни под опекой отца 30.08.2022 655
- Крупный пожар на оптовом рынке Алматы мог спровоцировать поджог 30.08.2022 2039
- Полиция проверит безопасность казахстанских школ 30.08.2022 456
- Казахстанский нокаутер пообещал "шокировать мир" 30.08.2022 974
- Тайники с автоматами и ружьями нашли в центре Шымкента 30.08.2022 774
- Продюсера российского сериала "Чикатило" осудили на пять с половиной лет 30.08.2022 1159
- Десять детей спасли из загоревшейся гостиницы в Риддере 29.08.2022 671
В Казахстане упростят поступление на госслужбу
Больше половины желающих поступить на госслужбу проваливали тестирование на знание законов.
В одном из своих посланий президент поручил усовершенствовать систему отбора кадров на государственную службу и исключить лишние барьеры при трудоустройстве в госорганы. В Агентстве по делам госслужбы разрабатывают новые механизмы отбора по опыту стран ОЭСР. Уже сейчас число поступивших на госслужбу увеличилось по сравнению с прошлым годом, передаёт BaigeNews.kz.
В первом полугодии 2022 года посредством общего конкурса на государственную службу поступили 5 152 человека, в том числе:
- в центральные государственные органы — 2 615;
- в местных государственных органах — 2 537.
За аналогичный период прошлого года по общему конкурсу на госслужбу поступили 4 234 человека, в том числе:
- в центральные государственные органы — 2 246;
- в местные государственные органы — 1 988.
"В первом полугодии 2022 года в сравнении аналогичным периодом прошлого года количества поступивших на государственную службу выросло на 21,7 процента. Согласно статистическим данным, более половины граждан, желающих поступить на государственную службу, не набрали порогового значения при прохождении тестирования на знание законодательства. В этой связи новым механизмом отбора планируется сократить количество НПА на тестировании на знание законодательства, а также заменить оценку личных качеств на новые методы, полученные на основе изучения опыта стран ОЭСР, направленные на выявление востребованных в практической деятельности профессиональных и личностных компетенций", — сообщили в агентстве.
В АДГС считают, что упрощение этапа отбора позволит большему количеству кандидатов участвовать в конкурсах на занятие государственных должностей и даст им возможность проявить свой потенциал при прохождении иных процедур отбора.
Также агентство планирует модернизировать электронную базу делопроизводства "Е-қызмет".
"В рамках модернизации планируется произвести полную оцифровку конкурсных процедур, включающую в себя все этапы отбора, начиная от публикации вакансии и заканчивая объявлением победителя", — сообщили в АДГС.
Изменению подвергнется и законодательство о государственной службе в части:
- возможности назначения в течение одного года на низовые должности районного и сельского уровней молодых специалистов, окончивших обучение в организациях образования в рамках государственного заказа по программам высшего или послевузовского образования и показавших высокую успеваемость;
- возможности назначения на высшие должности корпуса "Б" (директор департамента, руководитель территориального департамента, руководитель управления акимата и т.д.) по согласованию с Агентством;
- возможности назначения в течение одного года после окончания обучения выпускников Академии государственного управления при президенте РК, показавших высокую успеваемость, в региональные органы (кроме Нур-Султана).
Что касается увольнений, то сейчас госслужащего могут расчитать при получении отрицательной оценки два года подряд. В агентстве отметили, что планируют внедрить ежеквартальную оценку эффективности работы госслужащих.
"По итогам оценки предлагается понижать в должности служащих, получивших неудовлетворительную оценку два квартала подряд, а при отсутствии вакантной нижестоящей должности освобождать их от занимаемых должностей. Таким образом, переход к ежеквартальной оценке позволит ускорить процесс оценки эффективности работы служащего, не дожидаясь двух лет. Ожидается, что эти изменения упростят процедуры увольнения неэффективных государственных служащих, повысив их ответственность", — считают в ведомстве.
Вместе с тем, внедрение ежеквартальной оценки эффективности государственных служащих будет использоваться и при карьерном продвижении.
"Сегодня продвижение без конкурса возможно только после двух лет стажа на нижестоящей должности. Переход на ежеквартальную оценку позволит оценить эффективность работы служащего, не дожидаясь двух лет. В этой связи служащих, получивших четыре квартала подряд высокую оценку, предлагается повышать в должности по принципу меритократии. Для исключения формализма при оценке с целью продвижения определенных сотрудников, такое назначение будет согласовываться с агентством", — добавили в АДГС.
Ранее сообщалось, что с 2023 года отбор на госслужбу будет проходить в онлайн-режиме с использованием технологии прокторинга.
-
Hype news
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 10260
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 863
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 6803
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 980
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 3636
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 25702
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 8047
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 1647
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 5163
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 1900
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 18724
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 3666
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 4482
- Популярные игрушки Хагги Вагги могут быть опасны для детей 11.08.2022 2866
- Cмял ковшом грузовики, чтобы получить зарплату - скандальное видео прокомментировали в полиции Нур-Султана 11.08.2022 8410
- Замакима спас девочку от насильника в Туркестанской области 10.08.2022 3771
- "Конфликт урегулирован" - фигуристка Наурызова об очередном спортивном скандале 10.08.2022 2602
- Мужчина в женском купальнике украл велосипед в Актау 10.08.2022 2664
- "У меня есть доказательства" — бывшая военнослужащая заявила о домогательстве 09.08.2022 6377
- О "проклятом" казахстанском стадионе рассказали за рубежом 09.08.2022 2790
- За дрифт-шоу и стрельбу задержаны участники свадебного кортежа в Жамбылской области 08.08.2022 2459
- Из-за потопа эвакуировали гостей отеля Hilton в Нур-Султане 08.08.2022 4894
- Появилась ориентировка на подозреваемых в убийстве бизнесмена в Уральске 07.08.2022 2699
- Видео с предполагаемыми подозреваемыми в убийстве бизнесмена в Уральске появилось в Сети 07.08.2022 10346
- Около 80 тысяч туристов застряли на Хайнане 07.08.2022 2481
- Десятки людей рухнули с трибуны на стадионе в Австралии 06.08.2022 2591
- Пострадавших от лжесотрудницы ЦОНа ищет полиция Алматы 06.08.2022 2467
- Бросившей в мэра ботинок россиянке подарили квартиру 06.08.2022 4940
- Глава ВОЗ намерен выучить казахский язык 05.08.2022 2679
- Главе ВОЗ устроили пышный прием в Алматы 04.08.2022 3140
- "Вопрос жизни и смерти" – Саакашвили решил уйти из политики 31.07.2022 3747
- Блогер Айжан Байзакова попала в ДТП 26.07.2022 4487
- Louis Vuitton выпустил в продажу носки почти за миллион тенге 25.07.2022 4230
- Госсоветник Ерлан Карин сообщил о взломе своего аккаунта в Telegram 24.07.2022 3930
- "Шикарный приз!" − мешок сахара разыграли на тое 24.07.2022 5264
- Отдыхающие попали под мощный паводок на пляже в Мангистау 24.07.2022 4945
- Бетонное покрытие поднялось из-за жары на трассе Самара – Шымкент 24.07.2022 4928
- В Алматы наказан водитель, чья экстремальная езда вызвала резонанс в соцсетях 23.07.2022 5222
- НХЛ расследует случай группового сексуального насилия на МЧМ-2003 23.07.2022 7509
- Новые ковидные ограничения введут в Нур-Султане с 23 июля 21.07.2022 11071
- "Часто слышу о том, что я кому-то пригрозил" — Даниал Ахметов о слухах о себе 14.07.2022 6793
- Обрушение ледника сняли на видео туристы на Иссык-Куле 11.07.2022 7642
- Молодожёны во время свадьбы смотрели финал Рыбакиной 09.07.2022 6782
- Российские СМИ обсуждают возможность возвращения Рыбакиной 09.07.2022 10201
- Мужчина с ножом напал на пациентов больницы в Шанхае 09.07.2022 6152
- Итальянский велогонщик врезался в зрителей и получил травму шеи на "Тур де Франс" 08.07.2022 6931
- "Фиктивно продавал квартиры в ЖК Esentay City" - новые подробности скандала вокруг алматинского ресторатора 05.07.2022 9107
- Бывший муж Баян Алагузовой подал ходатайство об условно-досрочном освобождении 05.07.2022 7645
- За 7,4 миллиона тенге продали антикварный набор для охоты на вампиров на аукционе в Великобритании 05.07.2022 7556
- Участников кокпара на трассе оштрафовали в Алматинской области 04.07.2022 6676
- Ещё одна женщина погибла при нападении акулы в Хургаде 03.07.2022 8484
- Звёздный боец UFC ударил журналиста во время интервью 03.07.2022 6892
- Ряд должностных лиц Минкульта подозревают в сговоре с Арыстанбеком Мухамедиулы 01.07.2022 16511
- Видео с роскошной свадьбы "сына полицейского начальника" проверяет ДП Алматы 01.07.2022 9185
- Астанчанин отомстил соседу, выставив его телефонным террористом 01.07.2022 8565
- Интересные места. Где находят "запрещенку" для осуждённых в павлодарских колониях 29.06.2022 8883
- 101-летнего охранника концлагеря приговорили к пяти годам тюрьмы 29.06.2022 9302
- Убийство Томирис Байсафы: адвокаты осужденного намерены обжаловать приговор 28.06.2022 8529
- Суд вынес приговор экоактивистам из Бестобе: подсудимые избежали тюрьмы благодаря амнистии 28.06.2022 8624
- 10-миллионный тендер на "отражение атаки троллей" объяснил аким Акмолинской области 27.06.2022 9013
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10215
- 100-летний пенсионер не выдержал безделья и стал работать в хосписе в Шотландии 27.06.2022 8782
- Женщина устроила фотосессию на похоронах Шатунова и разозлила соцсети 26.06.2022 10019
- Жансая Абдумалик высказалась о нашумевших "трёх миллиардах для федерации шахмат" 26.06.2022 13467
- Астанчане вынуждены стоять в очередях, чтобы попасть на пляжи 26.06.2022 8805
- "В СИЗО намного хуже, чем в тюрьме" – Кайрат Кудайберген описал жизнь в следственном изоляторе 26.06.2022 10343
- Фанатка напала на МакSим во время концерта 25.06.2022 8144
- Казахстанцам рассылают фейк о выплате 500 тысяч тенге 25.06.2022 7909
- Администратора Telegram-канала осудили по делу о январских событиях в Костанае 25.06.2022 8894
- В Атырау вахтёр отсудила 1,3 млн тенге за своё незаконное увольнение 25.06.2022 9096
- 12 миллионов тенге обещает Антикор за информацию о Нурлане Масимове 24.06.2022 7829
- Смерть Шатунова: Елена Малышева объяснила, почему умирают молодые мужчины 24.06.2022 9409
- Гаджет под видом голубцов пытались передать в следственный изолятор Павлодара 23.06.2022 7621
- "Привели просить три миллиарда тенге" — казахстанская шахматистка о встрече КФШ с Балаевой 22.06.2022 9448
- В Казахстане снизят предельный размер переплаты по микрокредитам 22.06.2022 15996
- Казахстанцы теперь не обязаны устанавливать кнопки SOS на ввозимые авто 22.06.2022 7922
- Главред "Новой газеты" продал свою Нобелевскую медаль за 103 миллиона долларов 21.06.2022 9164
- Болельщики устроили драку перед футбольным матчем в Атырау 19.06.2022 8908
- 27 пассажиров не вместились в самолёт Air Astana из Антальи в Алматы 19.06.2022 19952
- Ребёнок Дженнифер Лопес сделал каминг-аут 19.06.2022 9953
-
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 6870
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 6127
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 6207
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 6472
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 5903
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 9944
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 6645
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 8571
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 9502
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 9502
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 7143
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 7295
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 22068
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 8251
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 10215
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 7426
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 8827
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 9434
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 10414
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 8838
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 10847
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 10277
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 11374
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 11582
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 27824
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 11957
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 12715
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 12683
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 12564
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 13450
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 21088
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 12890
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 20117
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 30538
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 14610
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 18017
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 18868
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 21096
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 17101
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 18313
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 16400
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 16528
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 16377
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 31936
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 18235
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 16931
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 20994
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 20889
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 21157
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 20271
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 20496
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 22648
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 23284
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 21853
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 21412
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 22259
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 21962
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 21103
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 22817
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 21780
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 22151
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 23646
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 24825
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 24253
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 23595
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 25865
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 23254
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 26028
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 23753
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 54571
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 25284
- Плетенье рук, судьбы сплетенье. Рассказ о золотых руках мастерицы из Казахстана 08.03.2022 24414
- История художницы: как сельская девочка из РК покоряла мир искусства 08.03.2022 25306
- Привет от Коко Шанель из Казахстана 07.03.2022 24020
- Что для сельского акима важнее: политика, экономика или неравнодушие? 07.03.2022 24124
- Есть ли в Казахстане последовательницы Клары Цеткин в наши дни? 07.03.2022 24340
- Антикризисный план Казахстана. Эксперты о реформах в условиях геополитической ситуации 05.03.2022 24090
- Паралимпиада-2022: Кто представляет Казахстан в Пекине 05.03.2022 25103
- Поможет ли рост налогов для недропользователей наполнить казну? 04.03.2022 24468
- Получится ли реформировать фонд "Самрук-Казына"? 03.03.2022 25801