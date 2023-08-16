В Казахстане упростили процедуру получения пособий для многодетных семей
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Казахстанские многодетные семьи могут подать заявку на получение пособий через мобильное приложение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство труда и социальной защиты Казахстана.
Как сообщили в министерстве, недавно стала доступна возможность подачи заявки на получение пособия для многодетных семей через мобильное приложение.
Для получения пособия необходимо подать соответствующую заявку через центр обслуживания населения, портал "Электронного правительства" и проактивно, при предоставлении услугополучателем согласия в ответ на SMS-сообщение.
"Теперь же возможность подачи заявления появилась в мобильном приложении Halyk в разделе "Госуслуги". На данный момент получить услугу по назначению вышеуказанного пособия через мобильное приложение могут многодетные семьи, в составе которых есть дети только до 18-ти лет", - говорится в сообщении ведомства.
В минтруда напомнили, что в Казахстане многодетной считается семья, в которой совместно проживают 4 и более несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения до достижения ими 23 лет.
" С 2021 года через БВУ реализовано 9 услуг. Подача заявки на пособие многодетной семье – уже третья услуга в этом году", – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.
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