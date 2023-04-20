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  • В Казахстане улучшат условия национальным перевозчикам при перевозке товаров
Pexels.com Сегодня, 12:07
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Сегодня, 12:07
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Фото: Pexels.com

В Казахстане улучшат условия национальным перевозчикам при перевозке товаров

Депутаты мажилиса на пленарном заседании ратифицировали соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, представленное соглашение об обеспечении было подписано главами государств-членов Евразийского экономического союза в Москве 19 апреля 2022 года.

Он отметил, что соглашение определяет особенности применения генерального обеспечения по исполнению обязанности по уплате таможенных и иных платежей в связи с перевозкой товаров при таможенном транзите, а также особенности применения поручительства в качестве способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей в связи с перевозкой товаров при таможенном транзите. 

"Помимо этого, соглашение об обеспечении устанавливает возможность для декларантов, отвечающим условиям, определенным в соглашении – опыт работы с генеральным обеспечением при таможенном транзите, отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей, представлять генеральное обеспечение в меньшем размере. Также декларанту при использовании генерального обеспечения предоставляется возможность оформления сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей на общую сумму, превышающую размер предоставленного генерального обеспечения на 20% и 30%", - сказал глава Минфина. 

Кроме того, по словам Жамаубаева, соглашение об обеспечении направлено на развитие поручительства. 

"Ратификация соглашения даст возможность Республике развить институт "Поручительства", тем самым улучшить условия наших национальных перевозчиков при перевозке товаров. Кроме того, развитие "Поручительства" позволит финансовым институтам шире использовать свои возможности в данной отрасли, а также привлечь частные инвестиции и создать конкурентную среду на площадке ЕАЭС", - пояснил министр. 

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Журналист
Сегодня, 12:07
180
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