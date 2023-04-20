В Казахстане улучшат условия национальным перевозчикам при перевозке товаров

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Депутаты мажилиса на пленарном заседании ратифицировали соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при перевозке товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра финансов РК Ерулана Жамаубаева, представленное соглашение об обеспечении было подписано главами государств-членов Евразийского экономического союза в Москве 19 апреля 2022 года.

Он отметил, что соглашение определяет особенности применения генерального обеспечения по исполнению обязанности по уплате таможенных и иных платежей в связи с перевозкой товаров при таможенном транзите, а также особенности применения поручительства в качестве способа обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей в связи с перевозкой товаров при таможенном транзите.

"Помимо этого, соглашение об обеспечении устанавливает возможность для декларантов, отвечающим условиям, определенным в соглашении – опыт работы с генеральным обеспечением при таможенном транзите, отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей, представлять генеральное обеспечение в меньшем размере. Также декларанту при использовании генерального обеспечения предоставляется возможность оформления сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных и иных платежей на общую сумму, превышающую размер предоставленного генерального обеспечения на 20% и 30%", - сказал глава Минфина.

Кроме того, по словам Жамаубаева, соглашение об обеспечении направлено на развитие поручительства.