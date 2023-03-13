В Казахстане стартуют продажи коллекционных монет из серии "Выдающиеся события и люди"

Фото: nationalbank.kz

Национальный банк Казахстана объявил о начале продаж коллекционных монет MUHTAR ÁÝEZOV. 125 JYL и AHMET BAITURSYNULY. 150 JYL из серии "Выдающиеся события и люди", передаёт BaigeNews.kz.

Приобрести монеты можно будет через интернет-магазин НБК с 14 марта.

Коллекционные монеты MUHTAR ÁÝEZOV. 125 JYL изготовлены из серебра массой 24 грамма, диаметром 37 миллиметров, качества proof, номиналом 500 тенге, тиражом 2 000 штук. А также из сплава мельхиор массой 15 грамм, диаметром 33 миллиметра. Номинал 100 тенге, тираж 20 тысяч штук.

Монеты AHMET BAITURSYNULY. 150 JYL выполнены из серебра, масса каждой 24 грамма, диаметр 37 миллиметров. Номинал 500 тенге, тираж 2 000 штук. И из мельхиора массой 15 граммов, диаметром 33 миллиметра. Номиналом 100 тенге, тираж 20 тысяч штук.