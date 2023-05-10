В Казахстане стартуют летние Паралимпийские игры

Фото: paralympic.kz

На спортивных площадках Алматы, Астаны и Актобе пройдут VI летние Паралимпийские игры Казахстана. В соревнованиях по 10 видам спорта с 11 по 30 мая будут участвовать более 1000 спортсменов из 20 регионов страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на отдел по связям с общественностью Центра спортивной подготовки.

"Алматы примет состязания по футболу, пара-лёгкой атлетике и голболу. Паралимпийские игры РК станут отборочным этапом для формирования национальной сборной в Паралимпиаде в Париже на 2024 год", - говорится в сообщении.

Открытие игр состоится в Алматы 11 мая в 12:00 по адресу: Детская академия имени С.П.Квочкина, улица Абиш Кекилбаева, дом 30.