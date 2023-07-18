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В Казахстане стартовала временная регистрация авто, ввезённых из стран ЕАЭС
МВД начало временную регистрацию автомобилей, ввезённых в Казахстан из стран ЕАЭС до 1 сентября 2022 года, которые не легализовали из-за имеющихся ограничений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Гражданам предоставлена отсрочка для решения имеющихся юридических проблем с автомобилями и введения их в правовое поле. Для временной регистрации владельцам транспортных средств необходимо обратиться в процессинговый центр Управления административной полиции с заявлением и подтверждающими документами для включения VIN-кода автомобиля в список “временной регистрации”, - сообщили в МВД.
После включения в список владелец авто должен подать заявку на регистрацию машины через портал электронного правительства. Далее в течение 10 минут осуществляется проверка в автоматическом режиме. При положительном результате в личный кабинет владельца будет направлено уведомление об успешной поверке и о необходимости предоставить транспортное средство на пункт осмотра при госкорпорации.
На пункте осмотра криминалистом в течение 15 минут проводится сверка номерных агрегатов транспортного средства. При положительных результатах сверки владелец по электронной очереди перенаправляется к работнику госкорпорации для сдачи документов на регистрацию автомобиля, оплачивает госпошлины за ГРНЗ (9 660 тенге) и СРТС (4 313 тенге) и подписывает обязательство о регистрации транспортного средства на пять лет и об обратном его вывозе по истечению указанного срока.
"Оригиналы регистрационных документов и государственные регистрационные номерные знаки хранятся по месту регистрации транспортного средства в филиале государственной корпорации до истечения срока временной регистрации", – сказал исполняющий обязанности замначальника управления КАП МВД РК Алтынбек Жамалиев.
В особых отметках в свидетельстве о регистрации указывается запись без права отчуждения и выезда за пределы Республики Казахстан, срок действия регистрации, а также данные прежнего иностранного владельца автомобиля.
По истечению срока действия временного учёта госрегистрация транспортного средства прекращается автоматически. Если граждане Казахстана решат вывезти указанные автомобили за пределы страны, они должны будут сдать регистрационные документы и государственные номерные знаки РК, после чего им будут возвращены регистрационные документы и госномера иностранного государства.
В случае, если автомобили будут сняты с учёта в стране прежней регистрации, и казахстанцы примут решение осуществить их первичную регистрацию в стране, то на них будут распространяться условия легализации с уплатой сбора за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге и без взимания утилизационного платежа.
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