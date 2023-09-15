В Казахстане стартовала кампания прикрепления к поликлиникам

Казахстанцы могут сменить поликлинику обслуживания на 2024 год. Ежегодная кампания прикрепления пройдет в период с 15 сентября по 15 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Фонд медицинского страхования.

Казахстанцы могут зарегистрироваться в одной из 1935 медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Фонд медстрахования рекомендует прикрепляться к поликлинике, которая находится рядом с домом, в пределах 15-минутной пешей доступности.

"Так будет удобнее как для самого пациента, так и для более оперативного реагирования врачей при вызове на дом. Это следует учитывать, особенно семьям с маленькими детьми, беременным женщинам, людям с инвалидностью и тем, кто находится на лекарственной терапии или вынужден часто посещать клинику. При этом она должна иметь договор с Фондом социального медицинского страхования на оказание услуг первичной медико-санитарной помощи", - говорится в сообщении.

Казахстанцы могут ознакомиться с перечнем поликлиник на сайте fms.kz в разделе "Выбор клиники".

"Стоит отметить, что получать медпомощь в "новой" поликлинике пациент начнет с 1 января 2024 года, а до 31 декабря текущего года пациент будет посещать свою нынешнюю поликлинику. Кто не воспользовался кампанией прикрепления, остаются прикрепленными в своей организации ПМСП", - отметили в фонде.

Как прикрепиться к поликлинике?

Способы прикрепления к поликлинике не менялись, их два. Первый – через государственную услугу "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на сайте электронного правительства egov.kz. Для этого нужно пройти авторизацию на сайте, выбрать данный вид услуги и далее заполнить открывшуюся форму. При этом рекомендуется предварительно уточнить в интересующей вас поликлинике наличие свободных мест на участке, чтобы не получить отказ в регистрации.

Второй способ – обратиться в поликлинику напрямую и написать там заявление. Но этот путь подходит только определенным категориям населения – пенсионерам; лицам с инвалидностью; законным представителям и опекунам лиц с инвалидностью с детства; осужденным, отбывающим наказание в местах лишения свободы; студентам; служащим в армии; детям, родившимся за границей; сиротам, детям из домов малютки, или из домов престарелых; иностранцам, прикрепляющимся по договорам добровольного или вмененного медицинского страхования.