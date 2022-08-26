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В Казахстане стартовал приём заявок на участие в Национальной премии UMAI
В Казахстане стартовал приём заявок на участие в Национальной преми UMAI. Об этом сообщил министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев на встрече с жителями Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Земля Улытау имеет особое сакральное значение для казахского народа. Это священная колыбель казахского народа, свидетель многих исторически значимых событий нашей многовековой истории. Отрадно, что Улытау становится центром важных для нашей страны событий и свершений. Поэтому, находясь именно здесь, хочу сообщить о старте Национальной премии UMAI", - отметил Даурен Абаев.
По данным минкультуры и спорта, размер призового фонда Национальной премии составляет 54 миллиона тенге. Всего предусмотрено 19 номинаций по четырём направлениям.
Премия вручается творческим коллективам и отдельным исполнителям Казахстана в номинациях: театральное искусство, музыкально-исполнительское искусство, хореографическое искусство, изобразительное и декоративно-прикладное искусство.
По направлению "Театральное искусство" по два миллиона тенге получат победители премии "Оперное искусство" - "Лучшее исполнение мужской партии в опере" и "Лучшее исполнение женской партии в опере".
В номинации "Актёрское мастерство" - премии в размере двух миллионов тенге получат соискатели лучшей мужской роли и лучшей женской роли.
Также по два миллиона тенге получат победители номинации "Лучшая режиссура" и "Лучшее художественное оформление спектакля".
При этом в номинации "Лучший музыкально-драматический спектакль" победителю вручат 10 миллионов тенге.
В музыкальном направлении также по два миллиона тенге получат лучший певец, инструменталист и ансамбль.
По третьмему направлению "Хореографическое искусство" утверждены пять денежных премий. "Лучший танцевальный коллектив", "Лучший исполнитель в балете" (две премии) и "Лучший хореограф" получат по два миллиона тенге, а "Лучший балетный спектакль" - 10 миллионов тенге.
В направлении "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство" победители будут награждены по следующим номинациям: "Лучшее произведение декоративно-прикладного искусства", "Лучшая работа живописца / графика", "Лучший проект в современном искусстве".
В рамках Премии учреждается специальный приз "За лучший детский спектакль". Приз составит два миллиона тенге.
Для проведения конкурсного отбора и определения лауреатов Премии будет сформирована экспертная комиссия в составе 12 человек, по три независимых эксперта в каждой из четырёх номинаций. Приём заявок продлится до девятого декабря 2022 года.
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