В Казахстане стартовал приём заявок для участия в Международном форуме волонтёров

Фото: elements.envato.com

В министерстве информации и общественного развития сообщили о начале приёма заявок для участия в Международном форуме волонтёров, передаёт BaigeNews.kz.

К участию в конкурсе приглашают активных волонтёры, координаторов волонтёрских проектов, руководителей волонтёрских организаций, инициативных групп в возрасте от 18 лет.

Ознакомиться с правилами конкурса и подать заявку можно здесь.

Приём заявок будет проходить с 5 по 15 мая 2023 года. Итоги конкурса объявят после 25 мая.

По четыре победителя с каждого региона страны будут приглашены на Международный форум волонтёров, который пройдёт 20-21 июня в городе Астана.

"Форум станет одним из крупнейших международных мероприятий для волонтёров и волонтерских организаций, где планируется участие делегатов из более 30 зарубежных стран, а также делегатов из регионов Казахстана. Основной целью форума является продвижение инициативы главы государства К.К.Токаева, озвученной на сессии ООН по проведению Международного года мобилизации добровольцев", - говорится в сообщении.

Подробную информацию можно получить по телефону Call-центра республиканского фронт-офиса 8-778-706-42-42 или написав на электронный адрес frontoffice.kz@gmail.com.