В Казахстане стартовал приём документов в докторантуру

Стартовал приём документов на вступительный экзамен для поступления в докторантуру. Процедура продлится до 3 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования.

Регистрация на участие во вступительном экзамене будет проходить на сайте Национального центра тестирования МНВО РК. Для поступления можно выбрать одно высшее учебное заведение и одну группу образовательных программ.

"В случае если поступающему необходимо внести изменения в поданное заявление (город сдачи тестирования, группу образовательных программ, язык сдачи тестирования), ему предоставляется возможность редактирования или удаления заявления до закрытия базы приема заявлений (до 3 августа). Информация о месте и времени проведения тестирования будет доступна в личном кабинете поступающего 9 августа", - сообщили в министерстве.

Вступительный экзамен включает написание эссе, тест на готовность к обучению в докторантуре и экзаменационные вопросы по профилю группы образовательной программы. Максимальная оценка составляет 100 баллов, в том числе оценка собеседования – 20 баллов, эссе – 10 баллов, теста на определение готовности к обучению в докторантуре – 30 баллов, экзаменационных вопросов по профилю – 40 баллов. А пороговый балл для участия в конкурсе для поступления в докторантуру по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов.

С 2022 года для поступления в докторантуру помимо сертификата на знание иностранного языка необходимо предоставить сертификат, подтверждающий владение государственным языком по системе КАЗТЕСТ.