В Казахстане стартовал отбор призывников на воинскую службу в ряды госохраны
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С 1 марта по 5 апреля 2024 года представители СГО РК будут проводить отбор и изучение кандидатов во всех областных центрах и городах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Службу государственной охраны Республики Казахстан.
К кандидатам предъявляются следующие требования: возраст 18-27 лет, рост не ниже 180 см и не выше 195 см, образование не ниже среднего, хорошее состояние здоровья. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.
"Прошедшие отбор новобранцы СГО РК будут проходить срочную службу в воинских частях, расположенных в гг. Астана и Алматы.
В рядах Службы государственной охраны РК военнослужащие срочной службы будут выполнять особые задачи, такие как, обеспечение безопасности Президента РК и других охраняемых лиц, участие в церемониальных и протокольных мероприятиях, охрана эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан и др", - говорится в сообщении.
В период прохождения срочной службы в воинских частях СГО РК, под руководством опытного инструкторского состава, молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке.
"Военнослужащие срочной службы СГО РК имеют возможность дальнейшего кадрового роста. По завершению срочной службы желающие могут продолжить службу по контракту, далее - стать сотрудником и офицером специального государственного органа и выполнять задачи по обеспечению безопасности охраняемых лиц и объектов.
В отношении военнослужащих срочной службы СГО РК действуют все льготы, установленные в Республике Казахстан по социальному обеспечению граждан, отслуживших срок прохождения воинской службы", - отметили в СГО РК.
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