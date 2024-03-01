В Казахстане стартовал отбор призывников на воинскую службу в ряды госохраны

С 1 марта по 5 апреля 2024 года представители СГО РК будут проводить отбор и изучение кандидатов во всех областных центрах и городах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Службу государственной охраны Республики Казахстан.

К кандидатам предъявляются следующие требования: возраст 18-27 лет, рост не ниже 180 см и не выше 195 см, образование не ниже среднего, хорошее состояние здоровья. Приоритет отдается призывникам с высшим образованием, а также имеющим спортивные достижения и разряды.

"Прошедшие отбор новобранцы СГО РК будут проходить срочную службу в воинских частях, расположенных в гг. Астана и Алматы. В рядах Службы государственной охраны РК военнослужащие срочной службы будут выполнять особые задачи, такие как, обеспечение безопасности Президента РК и других охраняемых лиц, участие в церемониальных и протокольных мероприятиях, охрана эталонов Государственного Флага и Государственного Герба Республики Казахстан и др", - говорится в сообщении.

В период прохождения срочной службы в воинских частях СГО РК, под руководством опытного инструкторского состава, молодые люди будут обучаться военному делу, изучать военные специальности на занятиях по боевой и специальной подготовке.