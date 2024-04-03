В Казахстане стало меньше рынков

По данным на 1 января 2024 года в Казахстане зарегистрировано 644 рынка, что на 78 рынков меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

Отметим, что 298 рынков принадлежат юридическим лицам, в то время как остальные 346 рынков зарегистрированы на индивидуальных предпринимателей.

Из них 435 торговых рынков (121,5 тыс. торговых места) расположены в городской местности, а 209 – сельской местности (38,7 тыс. торговых места).