В Казахстане стало меньше рынков
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По данным на 1 января 2024 года в Казахстане зарегистрировано 644 рынка, что на 78 рынков меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.
Отметим, что 298 рынков принадлежат юридическим лицам, в то время как остальные 346 рынков зарегистрированы на индивидуальных предпринимателей.
Из них 435 торговых рынков (121,5 тыс. торговых места) расположены в городской местности, а 209 – сельской местности (38,7 тыс. торговых места).
"Самое большое количество базаров зарегистрировано в Туркестанской области – 114 единиц, а также в Алматинской и Актюбинской областях – по 57 рынков.
Больше всего торговых мест в региональном разрезе находится в городе Алматы – 23 400 мест (38 рынков), в то время как в области Ұлытау всего 528 мест (8 рынков)", - говорится в сообщении.
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