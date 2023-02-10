- В Казахстане стали меньше жениться и разводиться 04:57 100
- Изменится ли для казахстанцев отдых в Турции, рассказали туроператоры 03:31 276
- Купить билеты на поезд с пересадкой теперь можно через онлайн-сервис 02:08 351
- Елена Рыбакина разбила экс-первую ракетку мира 01:22 422
- В госсобственность вернули земли на побережье, выданные экс-чиновнику ВКО 00:45 451
- 95 юрт отправят пострадавшим в Турции из Казахстана 09.02.2023 409
- Итоги выдвижения кандидатов в депутаты мажилиса и маслихатов объявил ЦИК 09.02.2023 445
- Юный мошенник обманывал желающих приобрести мотоциклы казахстанцев 09.02.2023 626
- КазМунайГаз и Лукойл будут совместно разрабатывать проект "Каламкас-море, Хазар, Ауэзов" 09.02.2023 600
- МИД окажет помощь в доставке тела погибшего в Турции казахстанца на родину 09.02.2023 556
- Трассы закрыты в трёх областях Казахстана 09.02.2023 519
- Стало известно имя погибшего в Турции казахстанца 09.02.2023 927
- Сегодня персонифицирована ответственность избранников перед избирателями - Тимур Джумурбаев 09.02.2023 435
- Землетрясение произошло неподалёку от Алматы 09.02.2023 881
- Тело казахстанца обнаружили под завалами дома в Турции 09.02.2023 1087
- Несколько дорог закрыты на выезде из Алматы 09.02.2023 558
- Скандал с переводом книг на казахский язык. В МИОР прокомментировали ситуацию 09.02.2023 1076
- Политолог: избирательная кампания 2023 года пройдёт под знаком беспартийных и самовыдвиженцев 09.02.2023 442
- Казахстанские спасатели показали, как помогают искать под завалами людей в Турции 09.02.2023 505
- Может ли партия Жигули "доехать" второй на выборах в Парламент? Мнение эксперта 09.02.2023 525
- Названы участники Кубка Казахстана по футболу 09.02.2023 462
- Почему рост числа женщин у власти снизит коррупцию в Казахстане 09.02.2023 496
- Алматинцы получат больше всего машин по программе льготного автокредитования 09.02.2023 523
- Делегации палат парламентов стран Центральной Азии прибыли в Туркестан 09.02.2023 531
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 3992
- Политические элиты всё еще изучают правила игры - эксперт о предстоящих выборах 09.02.2023 473
- Регионы с высокой рождаемостью и смертностью назвали в Казахстане 09.02.2023 567
- Потенциал новых партий и преимущество старых - мнением о парламентских выборах поделилась политолог 09.02.2023 516
- Почему людей интересуют преступления. Интервью с "казахским Шерлоком" 09.02.2023 2169
- Фонд "Қазақстан халқына" закупил дорогостоящие лекарства на 220 миллионов тенге 09.02.2023 608
- Домашнее насилие остаётся острейшей проблемой в Казахстане - Аида Балаева 09.02.2023 602
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 507
- Женщины могут иметь равные возможности с мужчинами, но подвергаться насилию в семье - Балаева 09.02.2023 508
- 29 населённых пунктов области Улытау под угрозой подтопления 09.02.2023 477
- Новый закон о госзакупках разрабатывают в Казахстане 09.02.2023 715
- Лук пытаются вывезти из Казахстана несмотря на запрет 09.02.2023 565
- Мошенницу, "купившую" рыбу и фрукты на 7 млн тенге, задержали в Актау 09.02.2023 915
- Токаев поручил МВД активизировать работу по раскрытию провокаций против журналистов 09.02.2023 826
- Необходима ускоренная консолидация усилий - эксперт о первом межпарламентском форуме Центральной Азии 09.02.2023 641
- В 2,5 раза увеличат посевные площади под сахарную свёклу к 2024 году в Казахстане — МСХ 09.02.2023 689
- Стало известно, в каком городе Казахстана самое дешёвое вторичное жильё 09.02.2023 599
- "Не хотели оставаться в стороне" - 400 килограммов гумпомощи для Турции собрали за сутки астанчане 09.02.2023 676
- Полицейские расследуют двойное убийство в Акмолинской области 09.02.2023 740
- Чиновника от фармконтроля задержали за взятки в Алматинской области 09.02.2023 737
- Казахстан и Узбекистан будут обмениваться заключёнными 09.02.2023 708
- В МИОР напомнили журналистам о правилах работы на выборах 09.02.2023 482
- В Алматы появились новые тектонические разломы - Досаев о проведении сейсмоаудита 09.02.2023 27153
- Пять приграничных хабов построят в Казахстане к 2026 году 09.02.2023 574
- Новую станцию метро в Алматы начнут строить в 2024 году 09.02.2023 13620
- Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии 09.02.2023 512
- Пятый месяц растут цены на квартиры в новостройках Казахстана 09.02.2023 545
- Рекордную выручку от экспорта золота получил Казахстан в 2022 году 09.02.2023 598
- Казахстанские спасатели достали троих выживших из-под завалов в Турции 09.02.2023 1316
- 400 таблеток трамадола изъяли у сельчанина в Туркестанской области 09.02.2023 3795
- Первый городской многоярусный паркинг строят в Алматы 09.02.2023 714
- Находящегося в розыске владельца "БИПЭК Авто Казахстан" Балушкина вызвали на допрос 09.02.2023 1433
- Четыре иностранца незаконно попали в Казахстан 09.02.2023 566
- Застройщик в Алматы вернёт городу улицу, перекрытую из-за строительства ЖК 09.02.2023 678
- Распродавать овощи из запасов начнут в Казахстане 09.02.2023 579
- Рубль в четверг упал к тенге, обновив минимум за последние девять месяцев 09.02.2023 630
- Бекзат Жусупов стал председателем правления АО "Qazcontent" 09.02.2023 575
- Казахстан и Франция договорились о помощи по уголовным делам 09.02.2023 577
- Молодёжные трудовые отряды появятся в Казахстане 09.02.2023 536
- 42 казахстанца вернулись из Турции на борту МЧС 09.02.2023 578
- В Минтруда посчитали фрилансеров в Казахстане 09.02.2023 504
- Из Беларуси экстрадирован казахстанец, подозреваемый в участии в массовых беспорядках 09.02.2023 601
- Заразившихся COVID-19 за сутки стало больше в Казахстане 09.02.2023 599
- Теплоснабжение в Экибастузе не смогут наладить до конца отопительного сезона 09.02.2023 611
- Сенсацией завершился матч лучшего теннисиста Казахстана на старте турнира в Монпелье 09.02.2023 800
- Снегопад накрыл Атырау 09.02.2023 738
- В двух областях Казахстана закрыли трассы из-за непогоды 09.02.2023 632
- Жители Узынагаша обкладывают дома мешками с землей из-за подтоплений 09.02.2023 813
- 22-летний полицейский погиб в жутком ДТП в Алматинской области 09.02.2023 1742
- Геннадий Головкин определился, будет ли он продолжать карьеру 09.02.2023 865
- Эвакуированные из Турции казахстанцы рассказали, как пережили землетрясение 09.02.2023 919
- В работе WhatsApp произошел сбой 09.02.2023 678
- Двое казахстанцев остаются под завалами в Турции 09.02.2023 2123
- Пожар на подстанции оставил без электричества и воды 30 тысяч жителей Актюбинской области 08.02.2023 766
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 36234
- Дефицит газа в Уральске: как в Минэнерго обещают решить проблему 08.02.2023 655
В Казахстане стали меньше жениться и разводиться
В 2022 году в Казахстане снизилась рождаемость по сравнению с предыдущим годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.
Численность населения на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человека, из них горожане – 12 208 259, сельские жители – 7 556 745 человек.
За январь-декабрь 2022 года в Казахстане родилось 403,5 тысячи человек (в 2021 году этот показатель был 450,7 тысячи). Из них 208 тысяч – мальчики, 195,5 тысячи - девочки. Коэффициент рождаемости составил 20,28 на 1000 человек. Число умерших за указанный период составило 134,7 тысячи человек, при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,77. Естественный прирост населения составил 268,8 тысячи человек (263 тысячи в 2020 году, 267 тысяч – в 2021 году).
Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской, Туркестанской областях и Шымкенте. Самые высокие уровни смертности наблюдались в СКО, ВКО и Костанайской областях, что связано с возрастной структурой населения этих областей.
За прошлый год умерло 3 215 младенцев в возрасте до одного года, коэффициент младенченской смертности на 1000 родившихся составил 7,97 (в 2021 году – 8,35).
За указанный период зарегистрировано 128,5 тысячи браков, по сравнению с 2021 годом числов браков снизилось на 8,4%. Коэффициент брачности составил 6,46 на 1000 человек. Также за этот период было зарегистрировано 17,7 тысячи разводов (по данным органов РАГС без учёта решений судов о расторжении брака), что также меньше уровня 2021 года на 8,1%. Коэффициент разводимости составил 0,89 на 1000 человек.
Численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 6,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в Алматы, Астане, Шымкенте и Алматинской области.
За 2022 год в Казахстан прибыло 17 293 человека, выбыло - 24 239 человек. Сальдо миграции составило -6 946 человек. По сравнению с 2021 годом число прибывших увеличилось на 57,5%, число выбывших уменьшилось на 24,7%.
Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,9%, доля выбывших в эти страны - 83,4%.
-
Trend news
- Тело казахстанца обнаружили под завалами дома в Турции 09.02.2023 1086
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 3983
- Двое казахстанцев остаются под завалами в Турции 09.02.2023 2123
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 36194
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 1120
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 1272
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 3534
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 1001
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 1959
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 1710
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 14808
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 3916
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 29022
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 1959
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 2500
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 2514
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 70926
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 21072
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 22716
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 2469
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 5321
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 7594
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 29.01.2023 2322
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 2765
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 2365
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 251026
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 2049
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 2173
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 3458
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 3056
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 2437
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 2470
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 4064
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 3559
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 4137
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 2512
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 2512
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 3109
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 2601
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 3248
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 2640
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 2837
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 4584
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 3010
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 2942
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 14057
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 2697
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 3200
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 6713
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 3189
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 3748
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 4224
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 10404
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 3520
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16994
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 4400
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 3632
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 133596
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 3510
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 41349
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 7297
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 6843
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 6935
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 17827
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 7372
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 21311
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 10637
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 3804
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 4313
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 3720
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 4213
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 27627
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 9393
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 3514
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 6545
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 3804
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 4316
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 11085
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 10647
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 9761
-
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 507
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 781
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 746
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 1144
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 1104
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 1094
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 1265
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 1074
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 1269
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 1240
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 1160
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 1262
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 1220
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 1398
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 1460
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 1516
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 1583
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 1418
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 1965
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 1553
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 1523
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 1548
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 1408
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 1471
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 1471
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 1755
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 1403
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 1561
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 1552
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 1572
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 1705
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 1804
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 1766
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 1860
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 1678
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 2163
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 2090
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 3045
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 2244
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 2141
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 2988
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 2252
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 2806
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 2475
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 2691
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 2858
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 2807
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 2797
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 2713
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 2562
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 2788
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 2875
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 2870
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 2891
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 3069
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2959
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 3276
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 3394
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 3213
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 3231
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 3445
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 3295
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 3536
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 3380
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 3304
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 3488
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 3571
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 6004
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 4131
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 4956
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 5929
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 5637
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 5653
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 5512
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 4992
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 7189
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 6569
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 8161
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 8319
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 8247