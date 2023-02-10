В Казахстане стали меньше жениться и разводиться

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В 2022 году в Казахстане снизилась рождаемость по сравнению с предыдущим годом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Численность населения на 1 января 2023 года составила 19 765 004 человека, из них горожане – 12 208 259, сельские жители – 7 556 745 человек.

За январь-декабрь 2022 года в Казахстане родилось 403,5 тысячи человек (в 2021 году этот показатель был 450,7 тысячи). Из них 208 тысяч – мальчики, 195,5 тысячи - девочки. Коэффициент рождаемости составил 20,28 на 1000 человек. Число умерших за указанный период составило 134,7 тысячи человек, при этом коэффициент смертности на 1000 человек – 6,77. Естественный прирост населения составил 268,8 тысячи человек (263 тысячи в 2020 году, 267 тысяч – в 2021 году).

Наибольшие уровни рождаемости отмечены в Мангистауской, Туркестанской областях и Шымкенте. Самые высокие уровни смертности наблюдались в СКО, ВКО и Костанайской областях, что связано с возрастной структурой населения этих областей.

За прошлый год умерло 3 215 младенцев в возрасте до одного года, коэффициент младенченской смертности на 1000 родившихся составил 7,97 (в 2021 году – 8,35).

За указанный период зарегистрировано 128,5 тысячи браков, по сравнению с 2021 годом числов браков снизилось на 8,4%. Коэффициент брачности составил 6,46 на 1000 человек. Также за этот период было зарегистрировано 17,7 тысячи разводов (по данным органов РАГС без учёта решений судов о расторжении брака), что также меньше уровня 2021 года на 8,1%. Коэффициент разводимости составил 0,89 на 1000 человек.

Численность переезжающих в пределах страны увеличилась на 6,1%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в Алматы, Астане, Шымкенте и Алматинской области.

За 2022 год в Казахстан прибыло 17 293 человека, выбыло - 24 239 человек. Сальдо миграции составило -6 946 человек. По сравнению с 2021 годом число прибывших увеличилось на 57,5%, число выбывших уменьшилось на 24,7%.

Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,9%, доля выбывших в эти страны - 83,4%.